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【新冠疫苗】世衛指國藥和科興有效 或加快准予緊急使用

環球社會熱點 11:39 2021/04/01

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各國正考慮推出新冠疫苗護照以重啟旅遊業，哪種新冠疫苗能夠獲得認可，成為民眾關注焦點。 世界衛生組織（WHO）表示，數據顯示中國國藥集團和科興藥廠生產的新冠疫苗，保護力符合世界衛生組織要求。世衛或加快對國藥及科興批出緊急使用權。

世衛諮詢小組主席周三（31日）表示，國藥集團以及科興藥廠已向世衛提供自家生產的新冠成苗數據。世衛免疫戰略諮詢專家組（SAGE）主席克拉維奧托（Alejandro Ciariele）表示，根據所提交資料顯示，兩款疫苗的功效水平符合世衛疫苗要求，即效力約為50%，最佳功效接近或高於70%「about 50％（ efficacy）and preferably close to or abeve 70％）的要求。

輝瑞疫苗對12至15歲青少年100%有效 【下一頁】

克拉維奧托引述資料指出，兩款疫苗不會人體造成傷害。克拉維奧托亦指國藥和科興疫苗需從世衛，或其他認可的監警機構得緊急使用權。而根據SAGE起初使用建議，在4月底前將會就國藥和科興疫苗的使用作出建議。

世衛發言人哈里斯（Margaret Harris）早前曾表示，世衛有望「很快」（quite soon）向兩款疫苗批出緊急使用權。

打強生疫苗現嚴重副作用  美國男子皮膚脫落滿身皮疹 【下一頁】

世衛目前已向輝瑞（Pfizer）、阿斯利康（AstraZeneca）以及強生（Johnson & Johnson），三款疫苗批出緊急使用權。

責任編輯：李俊儀

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