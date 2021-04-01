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【第二季部署】瑞士百達黃思遠：加碼週期性股份、增長股份先行獲利

股市 11:31 2021/04/01

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美國總統拜登周三（3月31日）公布了規模2萬億美元（約15.6萬億港元）的基建計劃， 料計劃將創造數以百萬計的就業機會，並重振美國經濟，助美國跟中國競爭。 瑞士百達資產管理國際多元資產部門高級投資經理黃思遠表示，經濟增長可能較市場預期強勁，但通脹失控機會不大，商品超級週期仍言之尚早。

黃思遠指出，美國家庭資產負債表強勁，將是經濟增長一大動力。勞動收入正常化、財政刺激和高儲蓄將支撐消費，另外資本開支週期將支持經濟增長，但若認爲高通脹或「新商品超級週期」已經來臨，則言之尚早，因為中國收緊政策，與此同時，中國經濟增長由原來以量主導（例如房地產），轉爲重質（例如高端生産和服務）；而產出缺口（output gap），亦即潛在GDP與實際GDP的差距依然存在，令工資不可能持續上漲 。

他指出，市場由擔心重啓經濟出現阻滯，轉移對重啟經濟恢復信心，板塊輪動和相應定位將帶動股市，會加碼週期性股份，從一些結構性增長股份先行獲利，當中包括科技和環境相關的股份。

為了平衡股票配置，該行在環球消費、旅遊和服務業、美國和澳洲銀行、收租物業、環球材料股及歐洲和日本股份領域加了倉位，聚焦有定價能力的公司；稍為減持美債和美國高收益債券，增持美國和日本通脹掛鈎債券。

相關文章：【美股收市】拜登加碼刺激方案 標指破頂 納指漲1.54% 道指回吐

拜登料先推2萬億基建方案 訂8年美國就業計劃

編輯：吳敏芳

經濟 歐洲 澳洲 中國 美國 日本 財富及資產管理

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