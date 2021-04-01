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【基金部署】一文看清基金第二季部署　百達景順齊看好周期股

股市 13:32 2021/04/01

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一文看清基金第二季部署

美國總統拜登周三（3月31日）公布規模2萬億美元（約15.6萬億港元）基建計劃，目標創造數以百萬計的就業機會，同時公布企業加稅方案由21%增至28%，助美國跟中國競爭。在疫苗接種和美國新政府就任屢推新刺激經濟方案後，美國長期債息不斷上揚，首季市場漸出現周期股換馬增長股，基金公司最新第二季部署有何不同？本文一文看清。

景順：繼續從增長股向週期股及價值股「換馬」

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指，美國債券孳息率上升是由於經濟改善，而不是潛在的經濟緊縮所致，認為主要央行寬鬆貨幣政策支持未改，中國、南韓、日本及台灣會繼續受惠美國消費反彈，繼續利好美國和新興市場（亞洲）風險資產。

投資配置方面，趙耀庭認為，市場策略主題繼續是從增長股向週期股及價值股「換馬」，而且見到中國市場行業「換馬」走勢較其他市場明顯，看好能源、物料及金融等週期股及價值股。

若投資者擔心通脹上升，他建議可分散投資在通脹保值債券、商品及房地產。

瑞士百達：宜從增長股先行獲利　加碼成熟市場周期股

瑞士百達資產管理國際多元資產部門高級投資經理黃思遠表示，經濟增長可能較市場預期強勁，但通脹失控機會不大，商品超級週期仍言之尚早。

黃思遠指出，美國家庭資產負債表強勁，將是經濟增長一大動力。勞動收入正常化、財政刺激和高儲蓄將支撐消費，另外資本開支週期將支持經濟增長，但若認爲高通脹或「新商品超級週期」已經來臨，則言之尚早，因為中國收緊政策，與此同時，中國經濟增長由原來以量主導（例如房地產），轉爲重質（例如高端生産和服務）；而產出缺口（output gap），亦即潛在GDP與實際GDP的差距依然存在，令工資不可能持續上漲 。

他指出，市場由擔心重啓經濟出現阻滯，轉移對重啟經濟恢復信心，板塊輪動和相應定位將帶動股市，會加碼週期性股份，從結構性增長股份先行獲利，當中包括科技和環境相關的股份。

為了平衡股票配置，該行在環球消費、旅遊和服務業、美國和澳洲銀行、收租物業、環球材料股及歐洲和日本股份領域加了倉位，聚焦有定價能力的公司；稍為減持美債和美國高收益債券，增持美國和日本通脹掛鈎債券。

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編輯：吳敏芳

港股 經濟 歐洲 澳洲 中國 美國 日本 財富及資產管理

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