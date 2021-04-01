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北亞股市在MSCI新興市場指數的權重上升

宏觀解讀 11:25 2021/04/01

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自2009年起，中國股票在全球的指數影響力不斷增加。若以MSCI新興市場指數作為衡量標準，中國A股在2018年首次納入指數，直至今年2月，中國和香港股票的總權重在指數中佔比超過40%，較十二年前增加了2.5倍。中國A股逐步被納入MSCI新興市場指數至兩成無疑是增加了在岸股票在環球及區內機構投資基金的認受性。與其他亞洲市場相似，若果納入因素達到百分百，中國的權重在未來數年將會更重。這通常需要五至六年才能完成。

此外，無論是在岸還是在香港上市的中國股票均表現出色，也推動了中國成為新興市場指數中佔比最多的單一股票市場。相比之下，南美和東歐股票的權重則有所下降。

總括而言，內地﹑香港﹑台灣和韓國等北亞地區目前在MSCI新興市場指數佔比三分之二，比起2009年明顯增加了五分之二。在預期這個地區持續擴張的情況下，驅動這個地區的將會是科技、金融和非必需消費品行業。這將推動智能手機及相關供應鏈、台灣和韓國的半導電體發展和中國的電子商務納入成為指數成份股。

北亞股市的權重上升，有助北亞地區加強在主權財富基金、保險基金、養老基金和共同基金等機構投資者的投資組合中的重要性。被動管理ETF的上升亦加劇了這種個情況。因此，我們在第二季雖然對以三個月為基礎的整體股市維持中性，但是我們依然看好亞洲（除日本）股市。

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區) 

欄名 : 星級展望

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