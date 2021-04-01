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【大行報告】中金指思摩爾市佔率提升　短期振盪不改長遠投資價值

股樓投資 16:01 2021/04/01

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中金發表研究報告指，思摩爾(06969)全年業績表現優異。上半年和下半年營收按年增速分別為18.5%、41.3%。第三季及第四季經調整淨利潤按年增速分別為46.4%及164.5%，業績增速環比加快明顯。

中金指，思摩爾在全球電子霧化設備市佔率已由2018年10.1%快速提升至2020年的18.9%。憑藉其強大的FEELM陶瓷霧化技術、全球品牌客户等優勢，有望持續領跑行業，此外美國PMTA出臺使得思摩爾與下游客户實現深度綁定，將受益全球監管規範下的行業門檻抬高與份額向頭部集中趨勢。

公司2020年毛利率提升8.9個百分點至52.9%。公司表示，毛利率上升的主要原因包括，收入穩定增長而帶來規模效應；及運營效率提升導致產品的生產成本下降。

中金表示，國內電子煙監管政策仍處徵求意見稿階段，公司以出口為主且擁有霧化核心技術，未來新業務與新品類拓展空間廣闊，短期波動或將帶來中長期投資機會。

中金考慮電子煙政策可能使下半年國內市場增長放緩，下調2021年、2022經調整每股盈利預測3%、5%至0.89元及1.15元。維持「跑贏行業」評級，下調目標價21%至74元，對應2022年經調整55倍PE。

大行對思摩爾評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

港股 思摩爾國際（06969）

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