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【阿里巴巴】旗下手遊收入突破12億美元　阿里要挑戰騰訊仲有排？

股樓投資 21:30 2021/04/01

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根據研究機構Sensor Tower發表的報告，阿里巴巴（09988）旗下的《三國志．戰略版》累積收入突破12億美元。該遊戲於2019年9月推出，現時在8個國家及地區推出，今年以來遊戲在App Store收入排行全球第五，累計收入達到1.95億美元。

【大行點睇】 一文看盡 騰訊美團小米 績後大行最新評級及目標價   詳情請看【下一頁

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《三國志．戰略版》仍是以中國市場為主，收入在中國iOS收入已達到11億美元，佔整體收入96.2%。不過，阿里巴巴想挑戰騰訊控股（00700）的手遊地位仍然相當困難，後者單是《PUBG Mobile》國際版及內地版的收入，今年首季已達到近7.1億美元，若計算騰訊另一王牌《王者榮耀》的收入，阿里系與騰訊系在遊戲方面仍有一段距離。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 中國市場 電玩手遊 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 騰訊 App Store 遊戲 iOS

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