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【BNO移民英國】報告：英國係種族平等榜樣

環球社會熱點 11:31 2021/04/01

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英國政府發表一項報告，指英國在種族平等方面，是其他白人佔多國家的榜樣。

英國放寬英國國民海外護照（BNO）持有人移民限制，移居英國成港人熱話。種族歧視議題近年備受爭議，美國非裔男子弗洛伊德被白人警員壓頸後死亡，各地都出現「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，BLM）平權運動。英國政府發表一項報告，指英國在種族平等方面，是其他白人佔多國家的榜樣。

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弗洛伊德（George Floyd）去年遇害後，各國都關注種族歧視問題。英國首相約翰遜（Boris Johnson）更下令種族和族裔差異委員會（Commission on Race and Ethnic Disparities）撰寫調查報告，委員會周三（3月31日）發表長達264頁的報告。

委員會主席休厄爾（Tony Sewell）於報告指出，英國存在各種障礙（impediments）和差異（disparities），但認為當中極少是與種族歧視直接有關。

報告指出英國已在過去50年有進步，大量少數族裔人口在教育及經濟方面等方面取得成功，應被視為其他白人佔多國家的榜樣（a model for other white-majority countries）。

委員會更於報告中列出24項建議，包括呼籲停止使用BAME（Black, Asian and Minority Ethnic）作為非裔、亞裔和少數族裔的縮寫。

工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）稱對報告感失望，批評約翰遜政府用報告來掩蓋根深蒂固的種族問題，例如黑人遭警員截停搜查的可能性高9倍。

責任編輯：鄭錦玲

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