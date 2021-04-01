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襲紐約亞裔婦男子落網 因弒母曾被囚17年

環球社會熱點 11:08 2021/04/01

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美國紐約亞裔老婦街頭無辜被狂毆的案件引發全城轟動，警方及後發出疑犯照片，希望能夠盡快破案。警方終在周三（3月31日）拘捕疑犯，並控告3項仇恨襲擊罪。據悉，疑犯因殺害母親而入獄，今次案件前兩年才獲假釋。

紐約亞裔老婦街頭無故被毆 全城怒斥同緝犯人 【下一頁】

YouTube拒絕下架歧視亞裔歌曲 稱是藝術創作自由 【下一頁】

紐約警方周三表示，於周二（3月30日）凌晨接獲匿名線報，順利拘捕襲擊亞裔老婦的38歲男子埃利奧特（Brandon Elliot），並以仇恨犯罪分別控告兩項二級襲擊，以及一項一級意圖襲擊，或面臨最高25年的刑罰。

警方更向傳媒透露，埃利奧特被指於2005年在5歲的妹妹面前，用刀刺死母親，而因二級謀殺被判終身監禁。服刑17年後，埃利奧特在2019年獲得假釋。警方指埃利奧特居住在案發地點附近的無家者庇護所，有鄰居稱埃利奧特自稱患有精神分裂，而且為人寡言。

埃利奧特被指在紐約街頭，無故襲擊一名65歲菲律賓裔老婦。老婦家人事後受訪表示，婦人當時並無任何挑釁行為，甚至避開與埃利奧特眼神接觸，但最終難逃對方毒手。老婦接受治療後，目前已出院。

責任編輯：吳漢培

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