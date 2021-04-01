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今日推介海爾智家 | 長和、中海外、中石油、中芯國際、招金礦業最新部署（立即觀看）

股市 13:13 2021/04/01

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恒生指數中午收報28699點點，升321點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介海爾智家 （06690） ，另亦會分析長和 （00001） 、中國海外發展 （00688） 、中國石油股份 （00857） 、中芯國際 （00981） 及招金礦業 （01818） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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招金礦業（01818） 股票 石鏡泉 恒生指數 中芯國際（00981） 中國海外發展（00688） 中國石油股份（00857） 海爾智家（06690） 長和（00001）

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