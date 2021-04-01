【趣話財經】騰訊高層人事大變動 4月31日生效 新高層余仁傑為何方新聖？

騰訊控股 （00700） 在官方微信公眾號公布人事任命，將委任余仁傑為公司首席快樂增長官，負責令騰訊客戶快樂體驗及增長，同時負責騰訊產品快樂評級系統。該委任書指余仁傑在工作上敢於創新，帶頭研發「鵝語識別」，並消除至少4.1萬次產品經理及程序員的衝突。該任命於4月31日生效，為期1日。

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當然，大家睇到呢到都估到係騰訊係「余仁傑」（普通話與愚人節同音）開的玩笑，不過今日騰訊股價一度升至630元，持有股份的投資者都應該開心。

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