【科技股反彈】科指升逾3%　美團升逾5%、騰訊彈3%

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【愚人節】譚仔三哥愚人節堅出「10小辣美白面膜」 加18元可換一塊
恒生科指反彈，現升逾3%，跑贏大市逾1%升幅。美團 （03690） 現升5.6%，最新報314.8元；騰訊 （00700） 現升3%，最新報628.5元；京東 （09618） 現升3.4%，報332.8元。明源雲 （00909） 現升9%、比亞迪電子 （00285） 現升7.3%。
快手 （01024） 現升2.4%，最新報276.6元。另外，百億元的回購計劃正式啟動的小米 （01810） 現升2.5%，最新報26.4元。通告披露，小米回購1930.76萬股，每股最高價為26.2元，最低為25.5元，涉資4.99億元。
另外，嗶哩嗶哩 （09626） 再創上市新高，現升4.7%，報866.5元，盤中高見879元，成交額4.9億元。高盛首次給予嗶哩嗶哩「買入」，目標價1219元，若以最新股價計871元計，潛在升幅接近4成。美股嗶哩嗶哩（美：BILI）昨收107.06美元，升1.91%，折合841.477港元。
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編輯：吳敏芳