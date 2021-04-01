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【科技股反彈】科指升逾3%　美團升逾5%、騰訊彈3%

股市 10:46 2021/04/01

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恒生科指反彈，現升逾3%，跑贏大市逾1%升幅。美團 （03690） 現升5.6%，最新報314.8元；騰訊 （00700） 現升3%，最新報628.5元；京東 （09618） 現升3.4%，報332.8元。明源雲 （00909） 現升9%、比亞迪電子 （00285） 現升7.3%。

快手 （01024） 現升2.4%，最新報276.6元。另外，百億元的回購計劃正式啟動的小米 （01810） 現升2.5%，最新報26.4元。通告披露，小米回購1930.76萬股，每股最高價為26.2元，最低為25.5元，涉資4.99億元。

另外，嗶哩嗶哩 （09626） 再創上市新高，現升4.7%，報866.5元，盤中高見879元，成交額4.9億元。高盛首次給予嗶哩嗶哩「買入」，目標價1219元，若以最新股價計871元計，潛在升幅接近4成。美股嗶哩嗶哩（美：BILI）昨收107.06美元，升1.91%，折合841.477港元。

相關文章：【科技股女股神】Cathie Wood基金推太空探索ETF ARKX　ATMJ意外有份、美團半日彈半成

【美團股價】美團績後挫逾7% 一文看清大行最新目標價

百度再挫9%上市以來累跌18%　科指反彈重上8000關

編輯：吳敏芳

港股 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618） 嗶哩嗶哩（美：BILI）

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