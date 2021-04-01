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【業績】思摩爾去年多賺一成派末期息27港仙　加強電子煙監管表示歡迎

股市 12:00 2021/04/01

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思摩爾 （06969） 去年溢利及全面收益總額24億元人民幣，按年升10.4%；經調整後淨利潤38.9億元人民幣，按年升71.9%；每股盈利44.49分人幣，擬派末期息27港仙，目前派息率為34.6%。公司料未來將維持對應派息率。

公司中午收報49.05元，升3.7%，成交額8.7億元。

對於內地工業和信息化部及國家煙草專賣局此前提出有關加強電子煙的監管，將電子煙等新型煙草製品參照關於捲菸的有關規定執行。首席財務官兼執行董事王貴升在業績會議上表示，加強監管有利整個行業長遠發展，又表示歡迎、支持及擁護。

思摩爾稱，公司無法核實或了解監管當局在此方面之任何立法計劃或執行政策詳情，惟將會監察有關情況及 其對集團旗下中國業務之潛在影響。

期內，收入達100億元人幣，按年升31.5%，超過9成的收入來自企業客戶銷售。目前該收入水平佔全球電子霧化設備市場收入核算份額18.9%，主要受惠於集團的FEELM品牌品質、交付能力等進一步得到企業客戶的認可。

思摩爾FEELM事業部總經理韓紀雲表示，疫情對公司業務沒有太大影響，又指去年下半年產能已達到標準。

產能方面，公司預料今年面向企業客戶銷售的產能儲備增加不少於5億個 標準單位，明年產能可增加不少於10.8億個標準單位。

相關文章：【思摩爾】思摩爾周五獲少量北水買入　股價即彈9%

【電子煙監管】思摩爾國際收跌27%、監察規管對中國業務的潛在影響　大和：實際財務影響有限（第三版）

編輯：吳敏芳

港股 業績公布 思摩爾國際（06969）

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