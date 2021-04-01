抗疫不疲勞 LP-AOD 噴霧長效消毒8小時

疫情持續，戴口罩、勤洗手就足夠安全? 事實上我們每日去不同地方，衣服、手袋、書包及其他隨身物品才是抗疫的最大漏洞，一不小心就可能將病毒帶回家中，增加感染機會！ 最新 LP-AOD 納米刺針消毒噴霧不單只有效殺滅高達99.99%細菌及病毒，更可在衣物、手袋表面形成長效 8 小時保護膜，以防細菌病毒黏附，保護全家外出上班上學，抗疫不疲勞！

Life Protection Environmental Technology 〈LPE〉 由美國引入納米刺針消毒噴霧技術，主要消毒成分是季銨鹽，改良成 LP-AOD 配方，直接噴灑在衣物、鞋、手袋、書包及其他日用品，噴霧就仿如在表面形成一層保護膜，以物理性刺穿細菌病毒外包膜，有效殺滅高達 99.99% 細菌及病毒（包括冠狀病毒、黑曲霉菌、大腸桿菌、金黃葡萄球菌等），保護膜更有效長達 8 小時，持續將接觸衣物的細菌病毒殺死，防止病毒隨衣物帶回家中，每日出門前噴一噴全身衣物，出入人流密集的公眾場所又噴一噴，提供多一重健康保障。 LP-AOD 成功通過多項安全測試，包括口服安全測試、吸入毒性測試，無毒性、無重金屬、無酒精，證實對人體無害，噴霧無色、無腐蝕性，不損害衣物及配飾，可以放心使用。

LP-AOD 納米刺針消毒噴霧 技術解說

1. LP-AOD 納米刺針消毒噴霧在衣物上形成帶+正電荷的保護膜

2. 當細菌病毒接觸衣物時，帶-負電荷的細菌病毒外包膜就會被衣物上的+正電荷所吸引，限制活動能力

3. 經過物理磨擦，細菌病毒外包膜被刺穿，內核馬上被分解，達至除菌消毒的保護效果

商用及家用產品同步上市

LPE 現已推出多種消毒方案，包括商用免接觸全身消毒噴霧機，適用於健身室、商場、工商廈/住宅大堂、辦公室、餐廳食肆、診所及老人院舍等場所，公眾進入有關場所時花幾秒時間即可作全身消毒，還可防止細菌病毒黏附在身上，減低擴散風險。



要為家俱、檯凳、門把、電腦、廁所、車廂等日常接觸的物品進行消毒的話，手提電動消毒噴槍就為用家提供更大的方便，一按開機就可直接向物品噴霧，進行消毒就更加輕鬆，辦公室、健身中心、餐廳食肆以至私家車車廂及家居同樣適用。

LP-AOD 手提電動消毒噴槍 連10L 補充裝

建議零售價：$3,480



至於要在每日出門前為衣服、手袋、書包加上一層保護膜，就可使用 300ml 的家用噴霧，輕便易用，直接噴灑待 30 秒風乾即可，發揮長效消毒效果。

LP-AOD 300ml 家用噴霧

建議零售價：$198

產品查詢：6019 9653 〈LPE〉

（資料由客戶提供）