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【港股市況】恒指黑期升194點　道指期貨升35點（不斷更新）

股市 09:19 2021/04/01

分享：

港股市況不斷更新

美股隔晚個別發展。道指回吐85點，納指升1.5%，港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開193點，恒指料開報28571點。滙豐 （00005） ADR折合報45.31元，跌0.19元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報620.39元，升10.39元或1.7%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【09：19】保利協鑫能源 （03800） 開市前停牌。

【09：13】期指開報28569點，升253點或0.9%。

【08：47】恒指黑期升194點，報28566點；道指期貨升35點，報32933點。

【08：10】心動公司擬發行2.8億美元可換股債　配售2631.8萬股

【07：45】【ESPRIT業績】思捷半年股東應佔虧損4.14億元　不派息

【07：45】港股ADR收報28571點，升193點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報45.31元，跌0.19元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報620.39元，升10.39元或1.7%。

更多ADR及中概股收市︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】市場聚焦美國總統拜登披露基建計劃細節，包括推動可再生能源投資發展，美股個別發展。道指回吐85點，收報32981點 ； 標指收市升0.36%，報3972點 ； 科技股急升，納指漲201點或1.54%，收報13246點。

【開市9點半】業績睇股息　中信首季藍籌贏家6.6厘北控4.2厘　小米回購力抗空軍

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 期貨 ADR 騰訊控股（00700） 思捷環球（00330） 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股ADR

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