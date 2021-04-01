【港股市況】恒指黑期升194點　道指期貨升35點（不斷更新）

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【Archegos斬倉】美證監會據報對Archegos交易展開調查
美股隔晚個別發展。道指回吐85點，納指升1.5%，港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開193點，恒指料開報28571點。滙豐 （00005） ADR折合報45.31元，跌0.19元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報620.39元，升10.39元或1.7%。
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即市走勢︰
【09：19】保利協鑫能源 （03800） 開市前停牌。
【09：13】期指開報28569點，升253點或0.9%。
【08：47】恒指黑期升194點，報28566點；道指期貨升35點，報32933點。
【08：10】心動公司擬發行2.8億美元可換股債 配售2631.8萬股
【07：45】【ESPRIT業績】思捷半年股東應佔虧損4.14億元 不派息
【07：45】港股ADR收報28571點，升193點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報45.31元，跌0.19元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報620.39元，升10.39元或1.7%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】市場聚焦美國總統拜登披露基建計劃細節，包括推動可再生能源投資發展，美股個別發展。道指回吐85點，收報32981點 ； 標指收市升0.36%，報3972點 ； 科技股急升，納指漲201點或1.54%，收報13246點。
【開市9點半】業績睇股息 中信首季藍籌贏家6.6厘北控4.2厘 小米回購力抗空軍
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責任編輯︰梁浩碩