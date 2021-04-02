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專題:退休理財

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【港股】恒指黑期高水88點　亞股齊升（不斷更新）

股市 16:54 2021/04/02

分享：

港股市況不斷更新

港股假期休市，中國、日本及韓國股市仍然有市，A股市場造好，上證綜指收市升0.5%，深成指及滬深300指數升1%，科創50指數更升2.6%，創業板指升1.3%，A股強勢，有望帶動節後港股，黑期暫升越29000關。

股市 最新報(點) 變幅
上證綜指 3484 +0.5%
深成指 14122 +1.0%
日經225 29854 +1.6%
韓國KOSDA 970 +0.5%
恒指黑期 29027 高水88點

=====以下4月1日股市=====

美股三大指數造好，拜登公布基建計劃後，帶動股市氣氛，恒指夜期收報28931點，升114點。不過，港股科技股外圍回吐，阿里巴巴美股收市低港3.4%，京東ADR及百度美股低港逾2%。港股長周末假期起動，觀望外圍市況直至下周三復市。

即睇ADR收市：

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    +3
    +2
ADR 折算港元 較港收市價
滙豐ADR 45.52 +0.4%
百度美股 213.53 -2.1%
阿里巴巴美股 217.99 -3.4%
騰訊ADR 651.87 -0.3%
網易ADR 165.70 0.0%

部份中概股走勢強勁

美股 收市報
(美元)		 變幅
知乎 8.99 +10.9%
霧芯科技 10.96 +5.8%
嗶哩嗶哩 111.98 +4.6%
好未來 56.26 +4.5%

假期前北水較大額湧港，淨流入40.5億元，主要買入騰訊 （00700） 、小米 （01810） 、美團 （03690） 及中芯 （00981） ，反映北水或重新部署新經濟股。

北水資金流向：

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港股於4月首個交易日高開高走，恒指高開216點，其後走勢反覆向上，科技股領升下，大市尾市升幅擴大至逾500點。恒生指數收報28938點，升560點，成交1783億元。恒生科技指數升4.7%，報8569點。美團 （03690） 升逾9%；騰訊 （00700） 升逾7%；嗶哩嗶哩 （09626） 升半成；心動公司 （02400） 升22%。恒指夜期最新升12點，報28829點。

港股收市情況：

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美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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    +6

焦點新聞︰

【恒指季檢】恒生指數公司5月21日季檢　騰訊友邦削權重

逾50家港股未趕及業績期即時停牌　保利協鑫、華融、華晨有份

【港交所388】港交所諮詢擴闊第二上市制度　容許傳統行業中概股回流

即市走勢︰

【03：00】夜期收報28931點，升114點。

【22：05】夜期升76點

【21：46】恒指夜期報28901點，升84點或0.3%，低水38點。

【19：30】恒指夜期最新升12點，報28829點。

【16：10】恒生指數收報28938點，升560點，成交1783億元。恒生科技指數升4.7%，報8569點。美團 （03690） 升逾9%；騰訊 （00700） 升逾7%；嗶哩嗶哩 （09626） 升半成；心動公司 （02400） 升22%。

【16：08】攜程已獲聯交所批准赴港第二上市　集資約156億元

【16：00】恒生指數U盤前升550點，報28929點。

【15：42】恒生指數尾市升500點，美團 （03690） 升逾8%；騰訊 （00700） 升7%。

【15：33】港股尾市升約465點，報28842點。科指升4.3%，報8533點。

【15：24】千盛 （08475） 午後瀉逾四成，破底低見0.221元。

【15：20】騰訊 （00700） 尾市升逾6%，高見648.5元。

【15：14】東方海外 （00316） 升勢未止，股價再升逾14%，破頂高見132元。

【15：10】思摩爾 （06969） 升逾8%，高見51.95元。

【15：05】長汽 （02333） 升一成，高見23.8元。

【15：00】A股上升，上證升0.7%；深證升1.5%；創業板指升2.1%。

【14：49】騰訊 （00700） 升半成，高見641元。大摩看好騰訊旗下小程序增長，維持「跑贏大市」評級及目標價800元。

【14：46】海爾智家績後漲6%創1個月高　獲大和唱好升目標價2成

【14：34】大市升400點，報28781點，科指升4%，報5811點。美團 （03690） 升逾8%，高見323.2元，為升幅最大藍籌。

【14：25】港交所 （00388） 午後升幅擴大至逾2%，高見467.8元。

【14：20】港股最新升逾300點，恒指升322點，報28700點。

【13：21】美團 （03690） 升幅擴大至逾7%，高見321元。

【13：09】心動 （02400） 午後升幅進一步擴大至17%，高見56.35元。

【13：06】港股午後初段升約320點，報28698點；科指升3.7%，報8484點。

【13：06】澳門3月博彩收入按年升58%　濠賭股個別發展

石SIR今日推介海爾智家

【12：53】香港首季IPO集資逾1300億、按年增8倍　全年集資規模有望創新高

【12：00】恒生指數半日升321點，報28699點，成交895億元。恒生科技指數升3.5%，報8472點。美團 （03690） 升逾6%；騰訊 （00700） 升逾4%。汽車股造好，比亞迪 （01211） 升逾7%；長汽 （2333） 升逾8%。

【11：45】港股中午收市前升約300點，報28680點；科指升3.4%，報8462點。

【11：30】內地股市半日向好，上證升0.3%；深證升0.8%；創業板指升1.5%

【11：20】萬洲 （00288） 股價今早反彈近半成，高見6.63元。

【11：13】金融股逆市向下，滙豐 （00005） 跌逾1%；渣打 （02888） 跌近0.5%。另外，友邦 （01299） 跌0.7%。

【11：11】壹傳媒 （00282） 逆市跌逾2%，創辦人黎智英被告組織及參與未經批准集結罪成。

【11：09】百融雲創 （06608） 上市翌日，股價續跌逾2%，破底低見25.5元創上市新低。

【11：03】比亞迪 （01211） 升幅擴大至逾7%，高見178.2元。

【10：52】港股最新升幅收窄至約175點，報28555點；科指升2.8%，報8408點。

【10：49】科指升逾3%　美團升逾5%、騰訊彈3%

【10：47】內銀逆市軟，建行 （00939） 跌0.6%；工行 （01398） 跌0.5%；農行 （01288） 跌逾1%；中行 （03988） 暫無升跌。

【10：39】恒大 （03333） 跌逾6%，低見13.84元。

【10：35】心動公司 （02400） 升近9%，擬發行2.8億美元可換股債券並配股。

【10：16】長汽 （02333） 升幅擴大至逾8%，高見23.6元。

【10：07】思摩爾去年多賺一成派末期息27港仙　股價升半成重上50元

【10：05】大市升逾300點，恒指升329點，報28688點。

【09：58】嗶哩嗶哩 （09626） 升幅擴大至逾4%，高見868元上市新高。

【09：53】聯易融9959傳中間定價17.58元　28萬人認購、凍資逾800億

【09：52】港視 （01137） 跌幅擴大至半成，低見11.18元。

【09：50】國美零售  （00493） 績後向好升0.7%。國美零售全年虧損擴大至69.9億元人民幣，不派息。

【業績】國美零售去年虧損擴大1.7倍至70億元人幣　不派息

【09：48】友邦 （01299） 逆市軟，股價跌0.8%，報93.55元。

【09：46】中國3月財新製造業PMI為50.6，遜市場預期的51.4，前值為50.9。

【09：45】明源雲 （00909） 股價造好升7%，高見38.45元。

【09：43】大市升幅收窄至約150點，報28529點。

【09：42】恒大 （03333） 績後跌近2%，低見14.16元。恒大去年少賺53.3%至80.8億元人民幣，核心業務利潤301.3億元人民幣。

【業績｜內房股】恒大去年少賺53%息15.2分人幣　目標6月底前淨負債率降至100%以下

【09：40】汽車股造好，比亞迪 （01211） 升半成；吉利 （00175） 升近3%；長汽 （02333） 升逾4%；廣汽 （02238） 升1%。恒大汽車 （00708） 升0.8%；五菱汽車 （00305） 升逾2%。

【09：39】安踏 （02020） 升逾3%，安踏擬7200萬元收購福建晉江市土地使用權及在建廠房。

【09：38】大市早段升近300點，恒指升290點，科指升2.5%。

【09：37】思捷 （00330） 績後升逾2%，高見0.79元。

【09：37】港交所 （00388） 早段續回軟，跌0.5%，報454.8元。

【09：35】嗶哩嗶哩 （09626） 升近2%，破頂高見846元創上市新高。嗶哩嗶哩獲高盛首予「買入」評級，目標價1219元。

【09：34】港視 （01137） 未止跌，昨挫逾一成後，今早逆市續跌0.3%。

【09：32】美團 （03690） 早段升逾4%，高見313.2元。

【09：31】希瑪眼科 （03309） 去年盈轉虧，全年虧損624.6萬元，希瑪眼科績後向好，股價升1%。

【業績】希瑪眼科去年盈轉虧625萬元　派息每股2仙

【09：27】中芯國際 （00981） 績後升近2%。中芯全年純利7.2億美元，按年增長204.9%。

【業績】中芯國際全年多賺逾2倍至7.2億美元　力抗美國打壓

【09：24】人行將進行100億元人民幣7天期逆回購操作，中標利率2.2%。因今日有100億元人民幣逆回購到期，實現零投放零回籠。

【09：20】恒生指數開報28594點，升216點。恒生科技指數升1.9%，報8336點。港交所 （00388） 反彈近0.7%。美團 （03690） 、騰訊 （00700） 升近3%；小米 （01810） 升逾2%。

【港交所388】路透：中國擬建新交易所、吸引港美上市公司回流　港交所倡放寬來港第二上市條件

【小米回購】小米首日回購勁使5億　空軍狙擊用12.6億

【09：19】保利協鑫能源 （03800） 開市前停牌。

【09：13】期指開報28569點，升253點或0.9%。

【08：47】恒指黑期升194點，報28566點；道指期貨升35點，報32933點。

【08：10】心動公司擬發行2.8億美元可換股債　配售2631.8萬股

【07：45】【ESPRIT業績】思捷半年股東應佔虧損4.14億元　不派息

【07：45】港股ADR收報28571點，升193點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報45.31元，跌0.19元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報620.39元，升10.39元或1.7%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】市場聚焦美國總統拜登披露基建計劃細節，包括推動可再生能源投資發展，美股個別發展。道指回吐85點，收報32981點 ； 標指收市升0.36%，報3972點 ； 科技股急升，納指漲201點或1.54%，收報13246點。

【開市9點半】業績睇股息　中信首季藍籌贏家6.6厘北控4.2厘　小米回購力抗空軍

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 期貨 ADR 騰訊控股（00700） 思捷環球（00330） 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股ADR

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