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【心動2400】心動發債配股集資約33億　B站阿里巴巴有份認購、股價全日大升逾兩成

股市 16:49 2021/04/01

分享：

心動公司擬發行2.8億美元可換股債　配售2631.8萬股

心動公司 （02400） 擬發行可換股債及配股，合共集資約32.7億元。心動公司在配股融資中，獲嗶哩嗶哩bilibili （09626） 、阿里巴巴 （09988） 旗下淘寶中國入股，即使心動公司配股折讓近一成，但「B站」、阿里巴巴兩大科技巨企加持下，心動公司股價愈升化有，午後高見59.4元，升幅逾25%，全日收市報57.5元，升22%，成交額達21億元。

心動公司建議發行價值2.8億美元於2026年到期的1.25%可換股債券，根據初步轉換價每股股份63.45元及假設該等債券按初步轉換價獲悉數轉換，該等債券將轉換為最多3430.8萬股換股股份，相當於已發行股本約7.56%，初步轉換價較心動公司上日收市價47元溢價約35%。

另外，心動公司擬透過配售代理按每股42.38元，配售2631.8萬股配售股份，配售價較上日收市價折讓9.83%。嗶哩嗶哩持有公司股本約4.4%，阿里巴巴旗下的淘寶中國持股約0.71%。

債券發行所得款項淨額約為2.8億美元，配售所得款項淨額約為11.1億港元，相關款項擬用作進一步提升公司的研發能力及遊戲組合，並在用戶中提升集團品牌知名度及認可度；營銷及推廣遊戲及TapTap；潛在收購及策略性投資及一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 嗶哩嗶哩—SW（09626） 配股 集資 可換股債券 心動公司（02400）

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