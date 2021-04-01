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【ESPRIT業績】思捷半年股東應佔虧損4.14億元　不派息

股市 07:44 2021/04/01

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【業績】思捷半年股東應佔虧損4.14億元　不派息

思捷環球 （00330） 公布截至2020年12月31日止六個月經審核業績，思捷半年公司股東應佔虧損4.14億元，而截至2020年6月30日止年度虧損39.9億元。思捷持續經營業務每股虧損0.46元，不派息。

期內，錄得持續經營業務及已終止經營業務的收入約8.9億元。集團收入主要來自三個渠道：網上商務、批發和自有的零售店舖。期間各渠道分別分佔集團收入的比率為40：33：27。

思捷指，意識到全球性大流行病日後發展具有不確定性，以及集團經營所在的主要市場的政府可能實施進一步的短期封鎖或其他隔離措施。期限延長的嚴格封鎖措施（包括影響零售店舖的封鎖措施）可能會對集團的財務狀況造成負面影響。該等情況和不確定性可能令集團持續經營的能力受到重大質疑。

思捷預計下一財政年度的銷售額將大幅下降，並且預計於短期內不會恢復至全球性大流行病之前的銷售水平。集團將繼續專注於在未來兩年內重建思捷環球以實現盈利。

德國業務重組方面，截至2020年12月31日，24間店舖關閉，而2021年另外13間店舖將關閉，並有大量第三方負債被免除。財產保護訴訟程序使公司的競爭實力大幅提升。

【ESPRIT】思捷環球預期6個月虧損收窄至2.8億元　股價升1%

責任編輯︰梁浩碩

港股 思捷環球（00330）

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