【開市9點半】業績睇股息　中信首季藍籌贏家6.6厘北控4.2厘　小米回購力抗空軍

（1）小米 （01810） 現金多，一如早前的計劃，於3月底啟動回購，動用規模最多100億元，昨首日回購5億元，不過，沽空額同時上升，達12.6億元，好淡激戰下，小米昨成交100億元，小米股價能否突破下降軌而擺脫弱勢，在此一舉。

即睇開市9點半重點：

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【小米回購】小米首日回購勁使5億 空軍狙擊用12.6億

（2）港股藍籌首季表現最好，是中信股份 （00267） ，大升34%，究竟怎升上來？市場用估值修復去解釋，就算大升後，中信市盈率（PE）亦僅約4倍，中信周二宣布末期息0.388元，按年升36.1%，全年共派0.488元，股息率6.6厘。

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（3）中芯 （00981） 及華為昨日均公布業績，均力保不失，中芯全年更多賺逾2倍，毛利率增加3個百分點至23.6%，不過，不派息，似乎要力保戰力。

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（4）傳統價值股北京控股 （00392） 發揮穩定派息本色，末期息0.74元，全年派息1.14元，現價股息率4.2厘。

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（5）希瑪眼科 （03309） 末期息維持每股2仙，現價股息率0.4厘。業績受疫情影響，並指2020年首季，內地手術中心及醫院曾關閉長達6周。

【業績】希瑪眼科去年盈轉虧625萬元 派息每股2仙

（6）恒大 （03333） 末期息0.152元人民幣，按年減少76.7%，現價股息率由4.8厘跌至1.2厘，投資者恐怕未必收貨。

【業績｜內房股】恒大去年少賺53%息15.2分人幣 目標6月底前淨負債率降至100%以下

（7）中銀 （02388） 末期息減少19.9%至0.795元後，現價股息率仍達4.4厘，不過投資者不收貨，股價昨跌5%，但股價下跌後，現價股息率升至4.6厘，投資者正留意價位。

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（8）港元存款大減1萬億元，金管局指與認購新股資金進出有關，事實上，當新股旺場，認購凍資額便往往逾萬億元，走資後新股會容易抽了？

【港元存款】2月港元存款減1萬億元 金管局：與大型IPO活動有關

（9）港交所諮詢，擴闊中概股回家範圍，諮詢兩個月，中概股有望百花齊放。

【港交所388】港交所諮詢擴闊第二上市制度 容許傳統行業中概股回流

綜合白宮及市場消息，拜登基金措施：

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港股ADR及中概股收市：

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美股收市：

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港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

記者：譚志偉