【美股收市】拜登加碼刺激方案 標指破頂 納指漲1.54% 道指回吐

市場聚焦美國總統拜登披露基建計劃細節，包括推動可再生能源投資發展，美股個別發展。大型科技股領漲，標指破頂，納指升勢領先其他主要指數，道指則反覆偏軟。

道指回吐85點，收報32981點 ; 標指收市升0.36%，報3972點 ; 科技股急升，納指漲201點或1.54%，收報13246點。Facebook股價反彈2.3%，蘋果升1.9%。

3大指數均連續4個季度錄得升幅。總結今年首季，道指、標指、納指分別累升7.8%、5.8%、2.8%。

據報拜登加碼刺激經濟復甦計劃，總規模可能超過4萬億美元，將分為兩個法案，包括首部分2.25萬億美元的基建法案，並宣布對企業加稅；第二份法案涉及兒童保育措施、醫療保健補貼等問題，將於4月公布。

白宮披露基建計劃細節，方案涉及6個範疇，包括交通基建、環保、研發、創造就業等。另外，拜登亦祭出加稅方案，建議將企業稅由21%提升至28%。

不過，共和黨籍國會參議院少數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)表示，不滿意拜登在基建計劃之中，提出加稅建議，他因此不太可能支持有關建議。

美國10年期債息曾攀上14個月高位，見1.77厘，尾段在1.74厘水位徘徊。金價在跌至3周低位後反彈。紐約4月期金收市升1.8%，報1713.8美元 ; 首季累計則跌近10%，是2016年第四季以來最差的單季表現。

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責任編輯：柯志宏