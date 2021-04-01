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【低水屋苑】港島區上車門檻最低水屋苑之一 環境清幽自成一角 2房單位樓價唔使「5球」

股樓投資 00:13 2021/04/01

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資金持續湧入樓市，買家仍積極於市場找尋低水屋苑，樓價600萬以下的兩房單位更買少見少，事實上，港島區仍有樓價低於500萬元的兩房單位，無論是上車或換樓均十分合適。

【樓市現象】買家錯失和富中心3房唔甘心 即追價70萬購另一同類單位，詳見【下一頁

位於柴灣大潭道的居屋屋苑山翠苑，是香港最早落成的居屋屋苑之一，有別於一般居屋，山翠苑所有單位均不用補地價，而且一律都可以在公開市場自由轉讓。不過，山翠苑樓價較為低水，最主要的原因是屋苑位於半山上，距離柴灣巿中心較遠，購物和交通較為不便。但由於位置遠離鬧巿，故環境清幽，自成一角，適合喜愛寧靜居住環境的人士。

 

中原分行經理鄭俊輝表示，山翠苑坐落於柴灣半山，極受用家歡迎。該分行剛促成山翠苑A座高層7室成交，實用面積378平方呎，為2房間隔，望開揚山景。業主以495萬元將單位易手，折合平均實用呎價13,095元。

【樓市現象】東涌區樓價千萬以下放盤大把選擇 本月交投爆旺 連續5個月交投破百，詳見【下一頁

鄭俊輝指，買家屬於用家。原業主於2000年以88.8萬元買入單位，持貨21年，帳面獲利406.2萬元，單位升值4.6倍。

於1981年落成的山翠苑，樓齡已達39年，是香港最早落成的居屋屋苑之一，不過，屋苑曾於2010年進行外牆翻新工程，外表看起來也算新淨，物業質素也不錯。屋苑由4座物業組成，單位伙數不算多，僅有896伙，間隔一律採兩房設計，分別為約468和474平方呎，由於單位不設窗台，加上實用率達逾八成，室內空間更見使。

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記者：陳詠妍

 

低水 放盤 居屋 柴灣 山翠苑

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