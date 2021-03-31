【名人專訪】曾淵滄暢談踏上財務自由之路 從攝影領悟投資心法

資深分析員曾淵滄有多個身份，既是位香港知名學者，也是位財經界分析員，同時也是股壇投資者，更是位樓市專家，於投資界無人不曉。曾淵滄在媒體上的「曝光率」也是頗高的，皆因他是市場中少有地「股樓皆精」的專家，同時可以能將股市、樓市融匯貫通作出分析意見。



過去一年本港經濟大受疫情打擊，失業率創17年以來高位，股市大幅波動，惟樓市卻屹立不倒，足證港人最鍾情投資「磚頭」。不少人也認為香港年輕人面對的最大難題，就是上車難。聽到這問題，曾淵滄卻淡然地說：「誰說年輕人買不到樓？現在首置人士可以借九成按揭，為何買不到樓？現在有些人買不起樓，是由於他們完全不儲錢！現在很多年輕人根本沒有賺很多錢，就想買靚車，也經常換車，其實並沒有這個必要。」

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事實上，持有10個多已供滿的物業收租的他，早已達到財務自由。生活無憂的曾博士，他的成功並非僥倖，而靠自己一手一腳打併回來。原出生於小康家庭的他，父親早於他10歲時因病離世。曾淵滄11歲己當起童工養家賺錢，再於15歲時與攝影結緣，靠參加攝影比賽多次獲獎，也贏得豐厚的獎金。多年來的攝影經驗，為他之後的投資路定下基礎。

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過去數月股樓走勢各異，股市跌跌不休，另邊廂樓市走勢凌厲，踏入第二季，曾博士對股樓前景有何看法?本季又有哪些股份值得留意?

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記者：陳詠妍