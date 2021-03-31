  • 26°C
香港時間 : 2021331日 (三) 23:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

蘋果將在加州興建可再生能源存儲設施 預料每天可為7千多個家庭供電

環球政經 23:01 2021/03/31

分享：

蘋果公司今日（31日）表示，將在加州中部的一座太陽能設施附近，建立一個以電池為基礎的可再生能源存儲設施，將存儲240兆瓦時的能源，或可在每天為7,000多個家庭供電。

【美股分析】拜登將公布美版「四萬億」基建計劃 美銀策略師料兩行業受惠：【下一頁

這項設施在日間會將130兆瓦的電力直接發送到蘋果位於加州的工廠，在黑夜則不會提供電力。

蘋果地圖新功能 增機場防疫資訊：【下一頁

蘋果補充，其110個供應商正轉用可再生能源，以完成他們為蘋果所做的工作，因此計劃生產約8吉瓦的可再生能源。這個數字是蘋果去年表示，其目標是到2030年消除供應鏈中的碳排放量時，向70個供應商過渡到可再生能源，以供蘋果工作的基礎上增加的。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：梁翠麗

電力 太陽能 加利福尼亞 基建 太陽

下一篇文章

【樓市故事】儲夠錢即入市　公屋客「一筆過」付458萬升級
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
搶盤分秒必爭　買家入屋10分鐘　即還價成交　只為買日出康城緻藍天
搶盤分秒必爭　買家入屋10分鐘　即還價成交　只為買日出康城緻藍天
【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【網民熱話】份工冇前途 但本身積蓄不多 終下定決心祼辭　網民：不用和公司談感情
【網民熱話】份工冇前途 但本身積蓄不多 終下定決心祼辭　網民：不用和公司談感情