蘋果將在加州興建可再生能源存儲設施 預料每天可為7千多個家庭供電

蘋果公司今日（31日）表示，將在加州中部的一座太陽能設施附近，建立一個以電池為基礎的可再生能源存儲設施，將存儲240兆瓦時的能源，或可在每天為7,000多個家庭供電。

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這項設施在日間會將130兆瓦的電力直接發送到蘋果位於加州的工廠，在黑夜則不會提供電力。

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蘋果補充，其110個供應商正轉用可再生能源，以完成他們為蘋果所做的工作，因此計劃生產約8吉瓦的可再生能源。這個數字是蘋果去年表示，其目標是到2030年消除供應鏈中的碳排放量時，向70個供應商過渡到可再生能源，以供蘋果工作的基礎上增加的。

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責任編輯：梁翠麗