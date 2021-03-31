【銀行股】中銀香港績後股價插近5%　券商：派息略為失望

▲ 中銀香港績後股價插近5% 有券商指對派息水平失望

中銀香港 （02388） 去年盈利倒退近兩成，同時削全年派息兩成，績後股價即插5%。業績遜預期，花旗及高盛同指，派息金額較預期更保守，但考慮到資產質素穩定、長遠受惠利率上揚及跨境業務，一致維持對中銀的「買入」評級。

中銀香港績後股價受壓，跌幅午後逐漸擴大，日內低見27元、跌約5%，今日收報27.15元，全日挫1.3元或4.6%，成交7.15億元。

業績｜中銀香港少賺近18%兼減派息兩成｜詳見【下一頁】

高盛發報告指，中銀第4季營運溢利60億元，較市場預期低9%，主因交易活動收入波動導致收入轉弱。就股息分發，高盛指全年股息較高盛及市場預測分別低5%及2%，但繼續維持對其「買入」評級及目標價35.5元。

花旗亦指，中銀去年的派息比率輕微下跌，略低於市場預期；但該行審慎的撥備政策，將限制未來因疫情影響延長的進一步惡化空間。花旗續指，隨著經濟復甦及香港關口重開，重申對中銀的正面看法，目標價32.5元。

滙證績後上調中銀目標價2.3%至31.8元，形容中銀長遠在跨境業務仍有策略優勢，在較高息環境持續受惠而且資本水平穩健，維持「買入」評級。

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