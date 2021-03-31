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【業績】中芯國際全年多賺逾2倍至7.2億美元　力抗美國打壓

股市 22:21 2021/03/31

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中芯國際去年多賺204.9%至7.2億美元。

中芯國際 （00981） 公布，全年純利7.2億美元，按年增長204.9%，收入為39.1億美元，較上年增加25.4%，由於銷售晶圓的數量增加及產品組合變動所帶動。每股盈利0.11美元，不派息。

展望今年，中芯國際計劃，收入目標為中到高個位數成長。其中，上半年銷售收入目標為21億美元。全年毛利率目標為10%至20%的中部。 資本開支為43億美元，其中大部分用於成熟工藝的擴產，小部分用於先進工藝，及北京新合資項目土建以及其它。

期內，中芯國際毛利率增加3個百分點至23.6%，去年研發投入6.8億美元，較上年減少1.4%，佔總收入佔比為17.3%。

按具體業務劃分，晶圓代工業務營收為34.8億美元，按年升19.9%，佔總收入88.9%。光掩模製造、測試及其他配套技術服務收入總和為4.3億美元，按年增長97.7%。應用領域方面，智能手機類應用收入佔晶圓代工業務營收的44.4% ，收入按年增長21.7%。

按地區業務劃分，內地及香港業務收入佔主營業務收入約63.5%，收入按年增長34.1%；北美業務佔23.2%，收入按年增長10.4%；歐洲及亞洲區業務佔13.3%，收入按年增長16.7%。

中芯國際分析被美國列入「中國涉軍企業清單」潛在的風險指，未來可能無法取得來自美國人士的投資，融資渠道受限，同時獲取與生產相關的管轄物項可能存在不確定性。如果美國或其他國家、地區與中國的貿易摩擦持續升級，限制進出口，提高關稅或設置其他貿易壁壘，公司可能面臨設備、原材料、零備件等生產資料短缺和客戶流失等風險，進而導致公司生產受限、訂單減少、成本增加，對公司的業務和經營產生不利影響。

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港股 中芯國際（00981）

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