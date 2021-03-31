【ESG】花旗大樓可再生能源發電系統安裝竣工　鋪設360塊太陽能發電板

▲ 花旗大樓在天台鋪設360塊太陽能發電板，望落都幾壯觀。

花旗香港繼去年實現百分百採用可再生能源，位於九龍東的花旗大樓再完成可再生能源發電系統的安裝工程，安裝共360塊太陽能發電板及風力發電機。

花旗大樓近日已完成混合電能及熱能可再生能源發電系統的安裝工程，在天台鋪設360塊太陽能發電板，將產生85,337千瓦小時（kWh）的可再生能源電力，相當於20戶家庭的每年能源消耗量。

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花旗又透過中電「可再生能源上網電價」（FiT）計劃，將太陽能發電系統接駁至中電電網，以獲享上網電價。該混合發電系統亦可為大樓提供熱水供應，預計每年可節省約4%的用電量。

▲ (左至右)中華電力總裁蔣東強、花旗集團亞太區行政總裁Peter Babej與花旗集團香港及澳門區行政總裁伍燕儀於位處九龍東的花旗大樓天台主持可再生能源發電系統啟用儀式。

花旗香港及澳門區行政總裁伍燕儀表示，上網電價計劃是重要舉措，能推動香港更廣泛應用可再生能源；未來會繼續審視集團業務，也要協助客戶反思其營運模式。

其實自2005年以來，花旗集團共削減3,600千兆瓦小時（GWh）的能源用量及240萬公噸的二氧化碳排放量，相當於減少逾50萬輛路上行駛汽車的一年溫室氣體排放量。

花旗集團早在2015年提出，10年內完成1,000億美元的綠色融資金額，最終提前四年完成。集團再下一城，去年承諾在2025年前再增加融資2,500億美元，推動綠色環保交易。

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