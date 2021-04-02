【全球暖化】京都櫻花早盛開 自1200年來最早

日本多處櫻花今年提早盛開，京都於當地時間上周五（26日）亦滿開，是1,200年有紀錄以來最早滿開的紀錄，有專家相信，這情況或和全球暖化有關。據悉，京都日本櫻花季頂峰最早出現的紀錄可以追溯到西元812年，今年3月26日的紀錄則超越先前記錄（1409年3月27日），為1209年以來的新紀錄。

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哥倫比亞大學科學家庫克（Benjamin Cook）表示，京都櫻花的記錄對氣候變化的研究具有「難以置信的價值」，因為其花期對春季的溫度相當敏感，通常愈暖的春天、櫻花會愈早盛開。庫克指出，自1800年代以來，氣候暖化導致朝開花提早的趨勢一直持續至今，原因之一為氣候變化，不過也可能是由於過去兩世紀以來城市化，導致「熱島效應」增強。

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責任編輯：潘曉豐