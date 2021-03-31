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【又有獎賞】運動儲分換戲飛 英皇院線加入「AIA Vitality 健康程式」

理財智慧 21:42 2021/03/31

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做運動強身健體，又可以換電影票何樂而不為？友邦香港宣布，英皇院線加入「AIA Vitality 健康程式」，「AIA Vitality 健康程式」的會員每月只要以運動累積足夠積分，便可免費換取一張電影票，每月最多可以積分免費換取兩張電影票，透過實踐健康生活，享受生活消閒獎賞。

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「AIA Vitality 健康程式」的合作夥伴陣容鼎盛，除現有一系列獎賞及優惠包括Hotels.com及阿聯酋航空，於5月1日起，累積足夠積分的會員，更可免費兌換分佈全港的英皇戲院的電影票，以及Starbucks、MCL 戲院和HKTVmall等的獎賞和優惠。

「AIA Vitality 健康程式」是一項反傳統保險概念的健康計劃，透過各種生活消閒獎賞與優惠，包括健康檢查、健身配置、運動裝備、新鮮蔬果以及免費電影票等，從日常生活不同層面鼓勵會員投入健康生活。

【宏觀術數@iM網欄】香港電影已死？術數看香港電影【下一頁

友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理謝佩蘭女士表示：「『AIA Vitality 健康程式』以多元化獎賞作為動力，將健康生活理念融入會員日常生活各個層面。英皇院線的加入，鼓勵會員透過動態生活，享受靜態獎賞，會員的身與心均獲得照顧。」

 

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責任編輯：陳楚琨

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