【科技治療】三維插植近距離放射治療 準確定位對付子宮頸癌

子宮頸癌是女性常見的癌症之一，對於末期癌症患者，放射治療是其中一項治療方式。再度復發的子宮頸癌通常有體積大、位置深、形狀不對稱的特點，而傳統的放射治療難以到達腫瘤的中心，導致治療的效果欠佳。早前，天津醫科大學腫瘤醫院放射治療科使用三維插植近距離放射治療，成功醫治復發後的子宮頸癌。

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三維插植近距離放射治療是一種個體化的精準近距離放療技術，結合現代CT、MR等定位影像系統，將作為施治器的插植針直接插入腫瘤中心進行放射治療。針對末期子宮頸癌的治療，三維插植近距離放治療技術可以以較高的劑量給予在特定部位，提高對子宮頸癌的局部控制率。

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在影像的協助下，三維插植近距離放射治療可以通過三維視角來進行施治器的置入與固定，準確定位腫瘤的位置，使放射治療達處方劑量的要求。而在高劑量治療時，同時可保證腫瘤周圍的正常組織受到劑量控制在可接受范圍內，提高患者的治療效果和安全性，為患上未期子宮頸癌的女性帶來新的希望。

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責任編輯：羅浩濂