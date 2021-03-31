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蘋果地圖新功能 增機場防疫資訊

環球政經 21:19 2021/03/31

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隨著疫苗面世，全球通關的日子或不遠矣，不過目前民眾可期待的應該是「旅遊氣泡」。為協助使用者了解疫情資訊，蘋果日前更開始在Apple地圖App的機場地點資訊卡上，直接顯示有關新冠狀病毒疾病（COVID-19）的機場旅行指南資訊。

示意圖：

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所有iPhone、iPad 或 Mac 用戶在外遊時，均可以獲得包括香港國際機場在內，全球超過300個機場的健康要求資訊，例如：佩戴面罩、健康測試或篩檢以及隔離指引等等。

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相關資訊由國際機場協會（Airports Council International）提供，用家只需在「地圖」App中搜尋機場，就可以直接在機場的地點卡片上找到COVID-19網頁或當地對乘客的各項要求。

 

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責任編輯：陳楚琨

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