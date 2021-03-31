【港元存款】2月港元存款減1萬億元　金管局：與大型IPO活動有關

▲ 金管局數據顯示，2月份港元存款按月減少11.8%、超過1萬億元。

金管局公布2月份貨幣統計，香港2月存款總額按月跌7%至14.8萬億元。若單計港元存款，按月減少11.8%或約1.02萬億元存款。金管局指，2月統計數字受大型新股認購活動的資金進出影響，尤其是1月因新股而導致港元存款按月急增18.6%，籲市場毋須過度解讀個別月份波動。

若撇除新股活動因素，2月存款總額及港元存款，跌幅則減少至2%及2.7%，主要受企業客戶以存款償還數筆大額貸款有關。總計今年首兩個月，本地存款總額及港元存款則升1.1%及2.5%。

快手招股凍資1.3萬億 1月港元存款按月急增19%

2月初上市的新股凍資王快手科技 （01024） ，1月底開始招股，公開發售部分獲140萬人認購，凍資近1.3萬億元，成為歷來最多人認購及凍資額最高的新股。

金管局表示，大型新股認購活動令1月存款總額，按月增加9.8%，當中港元存款更加急增18.6%。

隨著有關新股認購活動完結，以及發行人退回認購資金，2月存款總額按月下跌7%。當中，港元存款及外幣存款分別減少11.8%及1.3%。

金管局：存款受利率、集資活動影響 宜觀察長期趨勢

金管局強調，存款變動受多項因素影響，包括：利率走勢、市場集資活動等，較適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

港滙近日呈轉弱趨勢，日前更跌穿7.77水平，最新報7.7742兌1美元。金管局總裁余偉文早前出席電台節目時表示，港滙轉弱主要與大型新股在港集資後，需將資金兌換成人民幣，發展內地業務。

港滙轉弱趨7.77水平 余偉文：與人大修改選舉制度無關｜【下一頁】

此外，香港人民幣存款下跌4.6%，於2月底為7,610億元人民幣。

新股活動同時令貸款增長有較大波動，隨著上述的新股活動完結及客戶償還認購貸款，2月貸款與墊款總額下跌7.7%。撇除新股認購因素，貸款則按月下跌0.9%。

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