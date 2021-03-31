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【基金爆倉】再有投行受爆倉風波影響 MUFG損失2.7億美元

股樓投資 20:19 2021/03/31

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再有投行受對沖基金Archegos Capital爆倉風波影響，三菱日聯金融集團 (MUFG) 旗下三菱日聯證券周三（31日）警告，已估算一名美國客戶相關的虧損，預計金額達2.7億美元，略低於昨日估計的3億美元。

【基金爆倉】對冲基金被強行平倉 上周多隻中概股急跌 專家剖析撈底策略

前老虎基金交易員Bill Hwang的對冲基金Archegos Capital上周傳出爆倉危機，及後多家投資被揭遭受牽連，瑞信便於周一（29日）警告是次虧損將影響公司首季盈利，而野村同日亦指虧損或達20億美元。同為日資劵商的三菱日聯證券周三發聲明指出，有關歐洲子公司的業務虧損達2.7億美元，並將反映在下季財報中，又重申事件不會影響公司證券業務和歐洲子公司的業務。而受惠近日市況改善，集團將截純利預期將由6000億日元上調至7500億日元，按年上升42％。

受基金爆倉影響股份（見圖）

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是次風波牽連多家投行，摩根大通分析師周二（30日）便發表報告指，受本次事件波及，全球銀行業虧損額料高達100億美元，當中瑞信及野村將佔去一半虧損。

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撰文 : 林展鋒

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