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【跨國交友】Tinder開放「跨國護照」免費功能　助用戶疫情下跨國交友

科技 09:00 2021/04/01

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社交應用程式Tinder宣布，從昨（31日）開始，Tinder將開放原本須付費的「跨國護照」功能，予所有會員免費使用。

全球仍在新冠肺炎疫情影響下，實體國際旅遊看似仍需要一段時間才可進行。社交應用程式Tinder宣布，從昨（31日）開始，Tinder將開放原本須付費的「跨國護照」功能，予所有會員免費使用，讓會員虛擬到外國旅遊及交友。

【資料外洩】交友軟件Grindr因非法共享用戶數據　被罰款逾9000萬元

【交友App】為IT工程師而設　交友軟件VSinder用「程式碼」覓匹配對象

Tinder在去年4月就推出「跨國護照」付費功能，內部數據指出全球有超過25%的會員體驗了此功能，並共進行了14億次的成功配對，在4月24日更以5,500萬次成功配對打破了Tinder單日最高配對次數。Tinder產品副總裁Udi Milo表示，時隔一年再次推行這計畫，讓用家能夠透過城市自由旅行及認識新朋友等。

Tinder會員在整個4月，都可免費使用「跨國護照」功能。用戶只要點選「個人資料」圖示，開啟「設定」，再往下捲頁面並點選「位置」，最後選擇新增位置，會員就可以直達當地，並與當地用戶展開對話。

此外，Tinder也公布了「跨國護照」功能全球10大最受歡迎城市。冠軍由美國洛杉磯奪得、其次為美國紐約、再者為英國倫敦。而第四名到第十名則分別是：法國巴黎、美國邁阿密、日本東京、韓國首爾、瑞典斯德哥爾摩、阿姆斯特丹以及莫斯科。

【Tesla交友】Tesla車主專享　「Tesla Dating」交友App登場

責任編輯：曾曉汶

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