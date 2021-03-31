【港交所388】港交所諮詢擴闊第二上市制度　容許傳統行業中概股回流

▲ 港交所建議，簡化海外發行人來港上市制度，統一股東保障標準，確保所有投資者得到一致的保障。

港交所 （00388） 正當可能被內地新成立的交易所「搶生意」之際，港交所旗下聯交所隨即就改善海外發行人上市制度的改革諮詢市場意見。港交所建議，簡化海外發行人來港上市制度，統一股東保障標準，確保所有投資者得到一致的保障，同時擴闊第二上市制度，容許經營傳統行業而沒有採用不同投票權架構的海外上市的大中華公司申請上市，並給予雙重主要上市的發行人更大靈活性，可沿用既有的不同投票權架構及可變利益實體架構。

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根據建議，沒有採用不同投票權架構的大中華發行人，未來要申請在聯交所作第二上市，無須證明其屬「創新產業公司」，只有採用不同投票權的發行人才須證明，同時上市時最低市值將低於現行規定（但仍高於申請作主要上市的要求），由現行的（i）400億元或（ii）100億元及最近一個經審核會計年度的收益至少10億元，更改為（i）30億元（若能證明在合資格交易所有至少五個完整會計年度的良好合規紀錄）；或（ii）100億元（若能證明在合資格交易所有至少兩個完整會計年度的良好合規紀錄）。

雙重主要上市公司可保留同股不同權及可變利益實體架構

對於擬在聯交所作雙重主要上市的「獲豁免的大中華發行人」及「非大中華發行人」，將可保留既有的不同投票權及可變利益實體架構，無須為了完全符合聯交所的《上市規則》及指引而改變該等架構。這些發行人需在紐約證券交易所、納斯達克股票市場或倫敦證券交易所主市場，有至少兩個完整會計年度的良好監管合規紀錄，並符合適用於採用不同投票權的申請人的較高最低市值要求，即上市時的市值至少須達400億元；或上市時的市值至少達100億元而最近一個經審核會計年度的收益至少10億元。

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港交所上市主管陳翊庭指，將繼續推進港交所的戰略規劃，致力發展香港的資本市場，吸引區內以至全球大型企業來港作主要上市或第二上市，為其增長融資。

她稱，這次提出簡化相關規定及優化上市制度的建議，將吸引更多希望從香港的高流動性金融市場受益的國際與中國內地公司，同時確保維持香港市場的質素和高水平的股東保障制度。

是次諮詢為期兩個月，至5月31日止。

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編輯：陳韻妍