【美股分析】拜登將公布美版「四萬億」基建計劃 美銀策略師料兩行業受惠

美國總統拜登（Joe Biden）預料周三（31日）公布四萬億美元基建刺激措施的具體內容，外媒引述美銀策略師Savita Subramanian指，美股已開始反映四萬億美元的基建措施，提醒投資者需留意加徵企業稅以及美國十年期國債孳息率上揚所帶來的下跌風險，「基建支出會於未來數年流入市場，但企業稅上升卻即時打擊市場。」

【美股分析】科技股投資大師：現不應押注科技股 「Plan B」四股更值博

他又指，標普500指數市值與M2貨幣供應比率已升至1.7倍，高於2008年金融海嘯以來1.4倍的平均水平。但他仍相信，參考過往與美國非住宅固定投資增長敏惑度較高的行業，工業股及物料股將受惠最多，並認為點評以下或會受惠是次基建計劃的股份（見圖）:

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

該行解釋，Kinder Morgan（KMI）、 Intercontinental Exchange（ICE）、NOV（NOV）、Nasdaq（NDAQ） 、Ventas（VTR）的收入與非住宅固定投資的敏感度最高，而Incyte（INCY）、Lam Research（LRCX）、Centerpoint Energy（CNP）、NetApp（NTAP）、Applied Materials（AMAT）的收入與科技設備投資敏感度最高; Vertex Pharmaceuticals（VRTX）、Enphase Energy（ENPH）、Lam Research（LRCX）、CF Industries（CF）的收入則與工業投資的敏感度較高。

最後 Akamai Technologies（AKAM）、Booking Holdings（BKNG）、Amazon.com（AMZN）、 Juniper Networks（JNPR）、 F5 Networks（FFIV）的收入與知識產權投資的敏感度最高。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機