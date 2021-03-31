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【港股季結】恒指首季虎頭蛇尾升4.2%　傳統經濟股發力、中信膺最佳藍籌

股市 20:41 2021/03/31

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【港股季結】恒指首季虎頭蛇尾升4.2%　傳統經濟股發力、中信膺最佳藍籌

港股首季表現可用虎頭蛇尾來形容，大市首兩個月受惠於北水大舉湧入下，恒指快速上升。不過，美國債息自2月下旬急升，港股亦轉勢，新經濟股出現大調整下，北水流入速度大幅減慢，恒指亦回吐，3月累跌601點或2.1%。國指3月累跌275點或2.5%，恒指科指則跌770點或8.6%。

北水基金富國指港股仍為投資首選，詳見【下一頁】

總結港股首季表現，恒指首季升1147點或4.2%。表現最佳的三大藍籌分別為中信股份 （00267） 、交通銀行 （03328） 和創科實業 （00669） ；表現最差的三隻藍籌則為吉利 （00175） 、小米 （01810） 和海底撈 （06862）

圖看首季表現最佳及最差藍籌

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國指方面，首季升233點或2.2%。表現最佳的三隻國指為快手 （01024） 、碧桂園服務 （06098） 及中信股份，表現最差則為農夫山泉 （09633） 、京東健康 （06618） 及吉利汽車。

圖看首季表現最佳及最差國指成分股

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至於恒生科指，首季則跌242點或2.9%。

相關文章：【港交所388】路透：中國擬建新交易所、吸引港美上市公司回流　港交所應聲跌逾1%

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編輯：陳韻妍

港股 交通銀行（03328） 創科實業（00669） 小米集團－W（01810） 吉利汽車（00175） 快手—W（01024） 京東集團—SW（09618） 中信股份（00267） 海底撈（06862） 恒生中國企業指數

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