【抖音IPO】字節跳動就抖音紐約或香港上市正在談判　字節跳動估值逾3萬億元（第二版）

▲ 字節跳動擬拆抖音在紐約或香港上市。

字節跳動正在考慮拆短視頻應用「抖音」紐約或香港上市。路透引述消息人士報道，字節跳動就抖音紐約或香港上市進行談判。此前有報道，字節跳動還考慮拆部分業務在香港或內地的科創板上市，包括資訊應用「今日頭條」。

據內地媒體消息，字節跳動在全球科技獨角獸的領先地位鞏固，私募投資者予字節跳動最新估值接近4000億美元（3.1萬億港元）。

據消息人士表示，公司目前還沒有就上市事宜做出任何決定。但隨著市場憧憬字節跳動上市，字節跳動在非上市交易中的估值迅速上升，過去兩個星期，公司的估值升至2700億美元（約2.1萬億港元），上周則躍升至3000億美元（2.3萬億港元）。

（第二版：字節跳動估值升至4000億美元）

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編輯：陳華