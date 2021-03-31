【美股分析】科技股投資大師：現不應押注科技股 「Plan B」四股更值博

著名科技股投資者Paul Meeks接受外媒訪問時指，如現在是大膽押注科技領域的錯誤時機，他指現在需以更保守地投資科技股，雖然他未有指出具體原因，但他指美國十年期國債孳息率上揚令人擔心，至少要看到殖利率穩定一段時間。

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他建議科技股投資者需要實行「 B 計劃」，即投資半導體股，他透露自去年6月以來持續買入半導體股，期間追蹤半導體股的VanEck Vectors 半導體 ETF（SMH）累漲68%。

他解釋，市場上每個人都知晶片的需求旺盛，而供應稀少，而且該行業有相對防禦性且基本面紮實，每個人都知道對晶片的需求旺盛。而他所持有的科技股中，目前以Microchip Technology表現最佳，並在過去兩個月累漲10%。

Meeks 表示，現時該股股價略為昂貴，但由於供應稀少，仍是值得考慮購買選擇，另外，他亦看好Analog Devices (ADI)、德州儀器 (TXN) 和NXP Semiconductors (NXPI)。

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