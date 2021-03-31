  • 26°C
香港時間 : 2021331日 (三) 19:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股分析】科技股投資大師：現不應押注科技股 「Plan B」四股更值博

股樓投資 19:29 2021/03/31

分享：

著名科技股投資者Paul Meeks接受外媒訪問時指，如現在是大膽押注科技領域的錯誤時機，他指現在需以更保守地投資科技股，雖然他未有指出具體原因，但他指美國十年期國債孳息率上揚令人擔心，至少要看到殖利率穩定一段時間。

【基金爆倉】對冲基金爆倉火燒連環船 全球銀行業料蝕60億美元

他建議科技股投資者需要實行「 B 計劃」，即投資半導體股，他透露自去年6月以來持續買入半導體股，期間追蹤半導體股的VanEck Vectors 半導體 ETF（SMH）累漲68%。

他解釋，市場上每個人都知晶片的需求旺盛，而供應稀少，而且該行業有相對防禦性且基本面紮實，每個人都知道對晶片的需求旺盛。而他所持有的科技股中，目前以Microchip Technology表現最佳，並在過去兩個月累漲10%。

Meeks 表示，現時該股股價略為昂貴，但由於供應稀少，仍是值得考慮購買選擇，另外，他亦看好Analog Devices (ADI)、德州儀器 (TXN) 和NXP Semiconductors (NXPI)。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 林展鋒

行業 美股 股票 市盈率 美國 財富及資產管理

上一篇文章

【網民熱話】上司突然問想加多少人工 事主憂是在試探他　結果大有驚喜　網民建議：直接說想翻倍

下一篇文章

【網民熱話】小朋友玩手機出事 收電訊公司5,000元震撼帳單　媽媽拒負責：不關我事
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中六就置業！慈父母658萬買兩房單位送女兒
中六就置業！慈父母658萬買兩房單位送女兒
【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【有相睇】第一次睇樓搵媽媽陪　90後怕比人截糊　撲去銀行提款落訂　高過預算照入市
【有相睇】第一次睇樓搵媽媽陪　90後怕比人截糊　撲去銀行提款落訂　高過預算照入市
【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
【網民熱話】年輕夫婦追求氣派 買樓偏好要玻璃外牆？ 網民：可惜香港是石屎森林
【網民熱話】年輕夫婦追求氣派 買樓偏好要玻璃外牆？ 網民：可惜香港是石屎森林