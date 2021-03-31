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【每日焦點】蘋果地圖增旅遊防疫資訊　Google延長Meet免費服務

科技 20:00 2021/03/31

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在新冠肺炎疫情爆發後，全球民眾生活模式大幅轉變。為應對疫情帶來的新常態，蘋果及Google紛紛出新招應對。

在新冠肺炎疫情爆發後，全球民眾生活模式大幅轉變。為應對疫情帶來的新常態，蘋果及Google紛紛出新招應對。

針對用戶在新冠肺炎疫情新常態下的外遊需要，蘋果日前更開始在Apple地圖App的機場地點資訊卡上，直接顯示COVID-19機場旅遊指引。所有iPhone、iPad 或 Mac 用戶在外遊時，均可以查看包括香港國際機場在內，全球超過300個機場的健康措施，例如是佩戴面罩、健康測試或篩檢以及隔離指引。

【增旅遊防疫資訊】蘋果地圖App增超過300個機場旅遊指引　助用戶快速查看

與此同時，因應新冠疫情帶動的視像會議需求，近日Google再次宣布，將會將Google Meet視像會議服務的免費無限使用期限，延期到今年6月底。

【遙距辦公】Google宣布延長Google Meet免費服務　用戶6月底前可繼續無限使用

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【收埋Dislike鍵】YouTube推新測試　隱藏影片「我不喜歡」數字

責任編輯：曾曉汶

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