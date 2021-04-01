【新冠疫苗】輝瑞指疫苗效用可持續6個月 有效性達90%以上

輝瑞（Pfizer）及BioNTech本周五（4月1日）公布，兩間公司合作研發的新冠疫苗早前對46,000名志願者進行了臨床試驗，在完成接種6個月後，疫苗依然可以有效防治病毒，且效用率不低於90%

此前 FDA曾通過 輝瑞疫苗的緊急使用許可 ，允許公司僅提供兩個月的數據，以便於緊急情況下可以更快地向公眾提供新冠疫苗。不過該機構表示，一旦疫苗能夠提供不少於六個月的數據，FDA將考慮發出正式許可證，這與對於其他傳染病疫苗的要求一致。

目前該疫苗在美國僅為16歲以上人士接種， 不過該公司表示已經對12至15歲兒童及青少年進行了臨床測試，結果顯示對於預防病毒百分百有效。輝瑞預計會在未來幾周內於歐洲及美國申請緊急使用許可，為該年齡階段的青少年接種疫苗。

輝瑞行政總裁Albert Bourla於聲明中表示，目標是及時獲得許可，令學童可以在下個學年之前接種疫苗，他指公司受到臨床數據鼓勵，迫切需要擴大我們的疫苗在年輕人群中的接種。

據報輝瑞對2,260名12至15歲的青少年進行了試驗，當中1,131人接種疫苗，1,129人接種安慰劑，結果顯示接種了疫苗的群組無人確診，接種了安慰劑的另外一組則出現18宗確診病例。另外輝瑞及BioNTech上周開始對年齡6個月至11歲的兒童進行疫苗測試。

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編輯：李勝男