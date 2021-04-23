【裝修攻略@iM網欄】裝修戶主是否可以要求在每個項目完成後進行驗收？裝修平台又是如何監察公司質素的？

在不影響工程進度下，裝修戶主絕對有權參與工程。但由於裝修沒有統一標準，戶主要思考的問題是：在未起貨前進行驗收，如有不同意見，又該如何處理呢？

試過有戶主在公司盪平地台後、準備鋪木地板前要求驗貨，並認為地台不平，拒絕收貨，設計公司和地板公司都因此無法進行施工。設計公司認為，地台不會完全平坦，一般都會由地板公司驗收，並在鋪地板時進行木工上的調整，令地板工程妥善完成。但由於戶主的參與，而地板公司亦拒絕提供戶主要求的額外責任承諾，最終令工程大幅延誤。戶主最後提告不果，反被小額裁判官問得啞口無言。

戶主應注意，一般裝修流程不包括戶主的逐項驗收，過度擔憂和參與施工細節，是可能對自己和公司造成不必要損失的。

然而，如果裝修戶主作為業權人，參與監工也如此困難，那麼裝修平台不就更無身份監管了？正因如此，裝修平台並不會依賴現場監工，而會透過包括以下方式提高戶主的保障：

一、審查公司─以平台身份確保公司經營穩健、牌照齊全。

二、考核公司─參觀完工單位，進行工程知識考核，確保公司專業性。

三、持續評估─透過完工視察單位及工程投訴機制，持續觀察公司表現。

以上機制以宏觀方式確保公司有動力和能力達標，萬一有問題，公司會留下持久的記錄，影響生意前境。透過以上的平台機制，戶主亦不需要事事擔憂，步步為營了。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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