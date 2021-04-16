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【裝修攻略@iM網欄】 遇到偷工減料怎麼辦？收貨標準有沒有劃一參考？

名人薈萃 08:00 2021/04/16

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按筆者經驗，所謂偷工減料，有大約三分之一的情況是出於誤解，因此，戶主如有疑問，不妨先向裝修學院查詢，釐清對施工方式的理解問題。

 

而如果戶主的懷疑初步成立，戶主應耐心向公司了解情況，並以WhatsApp紀錄雙方溝通的總結。溝通需要技巧，不要一開始就以脅迫和對立的態度質詢對方。如果發現是某一師傅出現問題，戶主可以與裝修公司站在同一陣線，協調合適的處理機制，例如加強監工匯報，或在情況許可下，對已完成工程進行檢測，解決大家的疑慮。

 

裝修的收貨標準沒有劃一參考。即使是市面上專門判定「工程完成度」及「是否達到收貨標準」的公證行，除非雙方已在裝修合約內註明以某一公證行的檢測結果為收貨標準，否則其標準就不是法定的收貨標準，其報告亦只能作為相關追索的理據之一（對方亦可找其他公證行出報告），並不足以作為不收貨的依據。

 

但事實上，雙方在簽定合約時大多不會註明應跟從哪個標準。因此，戶主參觀裝修完工單位，及透過裝修平台選擇公司，著實有其好處。因平台會記錄並傳達該公司一貫的收貨標準，如公司標準有變，亦會直接影響其未來生意，這樣對戶主來說就更具保障了。

 

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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