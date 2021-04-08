  • 23°C
香港時間 : 2021408日 (四) 23:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【裝修攻略@iM網欄】裝修起貨驗收，試來去水可以如何試、需要試多久？

名人薈萃 08:01 2021/04/08

分享：

 

 

來水的測試方式，可以簡單地將所有出水位關上，將水錶開到最大。如果經過週末，水錶都沒有跳動，即代表水喉沒有滲漏。這是基本有效的測試。

 

另外也有一種嚴格、少用於住宅的測試，就是谷磅，也就是透過添加壓力，測試喉管有否滲漏。這方法的好處是快，壞處是需要額外成本。

 

筆者認為，水喉管並不需要承受超過水喉開盡的壓力，因此前一種方式已經足夠。如裝修公司表示不需谷磅，亦是完全合理的。

 

 

去水測試分兩種，第一種是浸缸測試，於企缸內進行。步驟是將去水位塞好，再將企缸浸滿過夜。如果水位沒有下跌，即屬合格；另一種測試是去水喉測試，方法是將水注入去水位。如果是臉盤、浴缸等會因儲水而有額外壓力的去水，則同樣將它注滿放水，反覆進行兩次測試，看看櫃底或樓下沒有滲水的跡象。

 

注意浸缸測試應該在防水膜完成後進行，而不應在鋪磚完成後才進行。但見證試水畢竟並非工程合約一部分。如有此需要，戶主應在報價階段提出，或選擇將責任交給師傅。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

更多裝修攻略@裝修學院校長Simon Tang的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

最新專欄文章 更多

【裝修攻略@iM網欄】我有權指示師傅如何施工嗎？鋪磚方式有什麼分別？
2021/04/02
【裝修攻略@iM網欄】我有權指示師傅如何施工嗎？鋪磚方式有什麼分別？
【裝修攻略@iM網欄】有什麼低成本提升設計感的方案？特色牆有什麼選擇？
2021/03/26
【裝修攻略@iM網欄】有什麼低成本提升設計感的方案？特色牆有什麼選擇？
【裝修攻略@iM網欄】設計可以抄人嗎？我應該將裝修和設計分開嗎？
2021/03/12
【裝修攻略@iM網欄】設計可以抄人嗎？我應該將裝修和設計分開嗎？
【裝修攻略@iM網欄】中伏不斷！網購出事有什麼保障嗎？
2021/02/26
【裝修攻略@iM網欄】中伏不斷！網購出事有什麼保障嗎？
【裝修攻略@iM網欄】建材質素較高？
2021/02/05
【裝修攻略@iM網欄】建材質素較高？
壓力 工程
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】同事月薪2至3萬 午餐每日豪花100元 感大惑不解　網民：只看職位來判斷太膚淺
【職場熱話】同事月薪2至3萬 午餐每日豪花100元 感大惑不解　網民：只看職位來判斷太膚淺
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【有相睇】132呎「龍床盤」炒上262萬　買家啃辣稅都照搶
【有相睇】132呎「龍床盤」炒上262萬　買家啃辣稅都照搶
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【新股IPO】攜程9961即日起招股 每股售價不高於333元 入場費約1.68萬元
【新股IPO】攜程9961即日起招股 每股售價不高於333元 入場費約1.68萬元