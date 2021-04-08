【裝修攻略@iM網欄】裝修起貨驗收，試來去水可以如何試、需要試多久？

來水的測試方式，可以簡單地將所有出水位關上，將水錶開到最大。如果經過週末，水錶都沒有跳動，即代表水喉沒有滲漏。這是基本有效的測試。

另外也有一種嚴格、少用於住宅的測試，就是谷磅，也就是透過添加壓力，測試喉管有否滲漏。這方法的好處是快，壞處是需要額外成本。

筆者認為，水喉管並不需要承受超過水喉開盡的壓力，因此前一種方式已經足夠。如裝修公司表示不需谷磅，亦是完全合理的。

去水測試分兩種，第一種是浸缸測試，於企缸內進行。步驟是將去水位塞好，再將企缸浸滿過夜。如果水位沒有下跌，即屬合格；另一種測試是去水喉測試，方法是將水注入去水位。如果是臉盤、浴缸等會因儲水而有額外壓力的去水，則同樣將它注滿放水，反覆進行兩次測試，看看櫃底或樓下沒有滲水的跡象。

注意浸缸測試應該在防水膜完成後進行，而不應在鋪磚完成後才進行。但見證試水畢竟並非工程合約一部分。如有此需要，戶主應在報價階段提出，或選擇將責任交給師傅。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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