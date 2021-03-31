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昂坪360維修保養工程完成 明天早上10時恢復正常服務 部分室內景點暫停開放

環球政經 19:10 2021/03/31

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昂坪360公布，由3月9日正式開始的的纜車維修保養工程於今天完成，纜車服務將於明天（1日）早上10時恢復正常運作。纜車系統屆時將會繼續執行每組乘客下車後清潔車廂等防疫措施，因應現場候車的實際情況需要，每架車廂的載客量將增至6到8人。至於昂坪市集的室內景點，包括「與佛同行」及「360動感影院」將繼續暫停開放直至另行通知。

【假日好去處】昂坪 360 推復活限定優惠 1折買早鳥小童纜車門票  最平11元玩全日：【下一頁

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昂坪360指，因應現場候車的實際情況需要，每架車廂的載客量將提升至6至8人；至於昂坪市集的室內景點，包括與佛同行及360動感影院將繼續暫停開放，直至另行通知。

昂坪360保養工程延期  期間生日人士可享優惠  3月9日至4月1日暫停開放：【下一頁

另外昂坪360提醒，由於復活節期間的網上預售反應熱烈，預計即場購票人士可能需時輪候，鼓勵賓客預先在網上購票，以減省排隊輪候時間及有效地控制人流；如遇售罄，昂坪360官方網站會盡快公佈相關票務狀況。

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責任編輯：翁嘉陽

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