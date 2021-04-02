【裝修攻略@iM網欄】我有權指示師傅如何施工嗎？鋪磚方式有什麼分別？

權利基於法律，不是基於想法和主觀道理。裝修合約是非常簡單的，多數只會寫明公司要完成的項目，最多加上保養責任，很少寫明具體怎樣完成，例如如何做修口等等。所以，除非你有非常充份的理由（例如裝修公司無法以他的方式妥善完成項目），戶主是無權單方面對施工方式下指示的（除非雙方同意相關費用和風險責任）。

所以，如果戶主希望確保裝修公司具備與你一致的施工想法，必須在報價階段充份交流。如果在工程開始之後才干涉，法律在一般情況下亦只會參考業界的主流標準，而不會考慮戶主的個人期望。

如果希望了解更多關於主流標準，可以參考裝修約章網頁。

以鋪磚為例，施工手法有分「軟、硬、乾、濕」，雖有差別，但都是可完成項目的施工方式。戶主如果有偏好或疑問，應該在報價階段向公司查詢。

另一個熱門問題是瓷磚是否需要浸水，如果需要，又要浸多久。

牆身瓷磚由於一般吸水率高，需要浸過夜，才不致有空心磚風險。試過有戶主得知師傅不打算浸水後，要求加錢做，師傅也不肯，因而令戶主十分苦惱。對此，有磚店亦表示該單位兩三年後磚掉下來的風險很大。

要避免這樣的問題，戶主務必在工程開始之前，將必須釐清的東西搞清楚。裝修學院舉辦不少課程或免費講座，協助戶主做好裝修前準備。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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