【復活節】復活節留港消費多　家品及家電銷情最暢旺

▲ 零售業界預測，今年復活節銷售按年增長顯著，只因去年的低基數效應。（資料圖片）

清明及復活節連假將至，零售業界預測，今年復活節銷售按年增長顯著，只因去年的低基數效應。Navyboot營運總監何兆良表示，雖然今年長假期港人不能旅遊，但大部份人假期選擇進行戶外活動。加上香港近來經濟狀況一般，多間品牌包括他在內都相繼減價，故他對今次長期假銷售無期望。而在未來，他將調整策略和分店數目。

不過，從事家品和家電的公司看好市況。Francfranc董事總經理孫惠敏認為，在新年假後至3月份人流轉弱，隨着今個長假期港人留港消費，加上新季節的新貨上架，感到正面。她預料未來數日至一星期人流暢旺，按月上升2成至3成。

【消費優惠】品牌優惠停不了 網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

人流增加，孫指，銷售額會按月提高8%至10%，最暢銷的商品為餐枱、擺設等。她稱，4月份將有新貨上架，例如自家設計小風扇系列，更有耳筒款式的掛耳設計。她相信新設計，將會吸引消費者選購。

科技及家電品牌代理UNITY Tech董事總經理許嘉銘表示，公司從事B2B（企業對企業）和B2C（企業對消費者）業務。他發現近來企業客戶提早準備新款產品，例如4月份已經開始籌備和採購夏季新款。故他認為，零售商對於科技及家電相關產品的銷售，感到有潛力。

【集體回憶】 可口可樂經典玻璃樽今年第二季退役 可樂迷收藏要注意（多圖）

至於B2C方面，許表示，主要以線上模式進行。他稱，在疫情下最暢銷商品為煮食用具和健身產品。他現時夥同凍肉公司，推出套裝如無煙爐和和牛套裝等，吸引留港消費和在家中開派對的消費者選購。

健身產品方面銷售較好，他認為與市民須遵守社交距離有關，盡量減少外出便選擇在家舉啞鈴和踩單車。而隨着長假期到來，他預計4月份銷售額按月上升30%。

【品牌聯乘】GU夥UNDERCOVER推聯名系列 4月9日開賣新系列（多圖）

記者：馬意文