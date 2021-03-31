  • 26°C
香港時間 : 2021331日 (三) 19:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復活節】復活節留港消費多　家品及家電銷情最暢旺

商業 19:15 2021/03/31

分享：

零售業界預測，今年復活節銷售按年增長顯著，只因去年的低基數效應。（資料圖片）

清明及復活節連假將至，零售業界預測，今年復活節銷售按年增長顯著，只因去年的低基數效應。Navyboot營運總監何兆良表示，雖然今年長假期港人不能旅遊，但大部份人假期選擇進行戶外活動。加上香港近來經濟狀況一般，多間品牌包括他在內都相繼減價，故他對今次長期假銷售無期望。而在未來，他將調整策略和分店數目。

不過，從事家品和家電的公司看好市況。Francfranc董事總經理孫惠敏認為，在新年假後至3月份人流轉弱，隨着今個長假期港人留港消費，加上新季節的新貨上架，感到正面。她預料未來數日至一星期人流暢旺，按月上升2成至3成。

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

人流增加，孫指，銷售額會按月提高8%至10%，最暢銷的商品為餐枱、擺設等。她稱，4月份將有新貨上架，例如自家設計小風扇系列，更有耳筒款式的掛耳設計。她相信新設計，將會吸引消費者選購。

科技及家電品牌代理UNITY Tech董事總經理許嘉銘表示，公司從事B2B（企業對企業）和B2C（企業對消費者）業務。他發現近來企業客戶提早準備新款產品，例如4月份已經開始籌備和採購夏季新款。故他認為，零售商對於科技及家電相關產品的銷售，感到有潛力。

【集體回憶】 可口可樂經典玻璃樽今年第二季退役　可樂迷收藏要注意（多圖）

至於B2C方面，許表示，主要以線上模式進行。他稱，在疫情下最暢銷商品為煮食用具和健身產品。他現時夥同凍肉公司，推出套裝如無煙爐和和牛套裝等，吸引留港消費和在家中開派對的消費者選購。

健身產品方面銷售較好，他認為與市民須遵守社交距離有關，盡量減少外出便選擇在家舉啞鈴和踩單車。而隨着長假期到來，他預計4月份銷售額按月上升30%。

【品牌聯乘】GU夥UNDERCOVER推聯名系列　4月9日開賣新系列（多圖）

記者：馬意文

相關文章

【香港零售】本港2月零售數據今日公布　市場預估按年大升44%
2021/03/30
【香港零售】本港2月零售數據今日公布　市場預估按年大升44%
【香港零售】香港2月零售銷貨值升30%　遜市場預期
2021/03/30
【香港零售】香港2月零售銷貨值升30%　遜市場預期
【香港零售】2月零售升30%　分析師認為不俗　業界卻指升幅是假象
2021/03/30
【香港零售】2月零售升30%　分析師認為不俗　業界卻指升幅是假象
【香港零售】零售協會：2月升幅大因基數低　業界對前景仍感悲觀
2021/03/30
【香港零售】零售協會：2月升幅大因基數低　業界對前景仍感悲觀
疫情 家電 家品 設計 零售 復活節 單車 健身 銷售 採購

下一篇文章

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【逆市開店】和牛燒肉一郎4月初登陸佐敦　設燒肉新幹線智能化送餐
【逆市開店】和牛燒肉一郎4月初登陸佐敦　設燒肉新幹線智能化送餐
【物流大擠塞】長賜號擱淺近1周後終浮起　遊戲模擬長賜號穿越蘇彝士運河（附連結）
【物流大擠塞】長賜號擱淺近1周後終浮起　遊戲模擬長賜號穿越蘇彝士運河（附連結）
【半導體】日本瑞薩電子因火災停工　向台灣廠商求助 冀接手部分訂單
【半導體】日本瑞薩電子因火災停工　向台灣廠商求助 冀接手部分訂單
【Starbucks優惠】Starbucks指定星期二有優惠　中杯裝手調飲品20元（多圖）
【Starbucks優惠】Starbucks指定星期二有優惠　中杯裝手調飲品20元（多圖）
【IMAX中國】中國電影業強勁　《哥斯拉大戰金剛》全球IMAX票房錄8100萬人民幣　中國佔6140萬人民幣
【IMAX中國】中國電影業強勁　《哥斯拉大戰金剛》全球IMAX票房錄8100萬人民幣　中國佔6140萬人民幣
【限聚令放寬】戲院主題公園人數上限放寬至75%　酒吧派對房間仍須停業
【限聚令放寬】戲院主題公園人數上限放寬至75%　酒吧派對房間仍須停業