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【職場熱話】實習生原本極膽小　鼓起勇氣後發表意見獲上司同事支持　感嘆：返工肯講野真係好重要

理財智慧 20:14 2021/03/31

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不少職場新人在剛上班時都不敢發表自己意見，害怕「講多錯多」，最近就有網民在討論區發帖，指自己是位實習生，原本性格「極鵪鶉」，甚麼都不敢說，甚至連上司也有找她「一對一」談過，但在說出自己的意見後，發現同事和上司都很支持她的意見，感嘆：「上班願意說話真是好重要。」

【職場熱話】返新工一星期想辭職 質疑自己抗壓性太低？　網民：不能拖到試用期後才走　【下一頁

事主經歷：

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    +6

 

事主最後問網民有沒有甚麼職場小貼士可以給她，令她可以再做好點，因不想這麼快被人炒。

【網民熱話】份工冇前途 但本身積蓄不多 終下定決心祼辭　網民：不用和公司談感情　【下一頁

帖文一出，網民給予事主不少意見，更為事主打氣「樓主加油！！」，「想清楚你要說些甚麼、想達到甚麼期望，找張紙條寫少少草稿等會準備說甚麼」、「公事可以說一下，不關工作的事，不要說會比較好」、「極度同意，第一份工間公司就是好重視所有人溝通，好需要表達自己，要好interactive，雖然上司沒有說過我，但自己知自己還未做到，一個多月就辭職了」、「其實真的不用怕，舒適圈外有意外收穫，老闆肯告訴你甚麼事就是最好的開始，加油！」

 

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責任編輯：黃苑筠


 

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