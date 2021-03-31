  • 26°C
香港時間 : 2021331日 (三) 19:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

蘋果注資音樂發行平台UnitedMasters　推動獨立音樂

科技 19:16 2021/03/31

分享：

蘋果聯同Andreessen Horowitz與Alphabet，向音樂發行平台UnitedMasters注資5,000萬美元（約3.8億港元），推動獨立音樂。

蘋果（Apple）繼早前宣布將預支3.5億版稅助獨立音樂藝人紓困，今（31日）再宣布聯同Andreessen Horowitz與Alphabet，向音樂發行平台UnitedMasters注資5,000萬美元（約3.8億港元），加強平台普及化，為獨立音樂帶來更多商業機遇。

【增旅遊防疫資訊】蘋果地圖App增超過300個機場旅遊指引　助用戶快速查看

【WWDC】蘋果開發者大會WWDC 6月7至11日繼續於網上舉行

讓獨立音樂人可全權擁有作品的版權的UnitedMasters宣布，獲蘋果領投B輪融資。蘋果互聯網軟件及服務高級副總裁Eddy Cue指，獨立音樂人在推動音樂產業的持續增長和成功發揮著重要作用，因此將會與UnitedMasters共同推動他們發展事業。

UnitedMasters主要助音樂創作人透過iPhone或Android裝置，將音樂作品發佈到主流串流媒體，創作者也可透過平台即時查看歌曲串流資訊、掌握粉絲群的各項數據分析及記錄收入。 而目前UnitedMasters平台已經有超過100萬位音樂人合作夥伴。

UnitedMasters創辦人Steve Stoute表示，科技改變了消費者聽音樂的方法，而現在是時候透過科技改變音樂人的經濟狀況。該企盼能降低發行音樂的門檻，令所有希望保留其創作歌曲版權的獨立音樂人，可與歌迷直接互動，並透過廣告方式，賺取比傳統音樂創作模式更多的收入。

蘋果發布iOS 14.2.2及iPadOS 14.2.2系統更新　修補系統安全漏洞

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【科企收購】蘋果5年內收購25間AI公司　為加速人工智能技術發展
2021/03/26
【科企收購】蘋果5年內收購25間AI公司　為加速人工智能技術發展
【年度最佳】美國雜誌評選2021年最佳手機　蘋果三星旗艦手機上榜
2021/03/26
【年度最佳】美國雜誌評選2021年最佳手機　蘋果三星旗艦手機上榜
蘋果App Store及Play Store存有204款欺詐程式　共騙取用戶逾32億元
2021/03/26
蘋果App Store及Play Store存有204款欺詐程式　共騙取用戶逾32億元
【機迷熱話】蘋果擬加強M1 Mac遊戲操控功能　允許鍵盤和鼠標組合成控制器
2021/03/25
【機迷熱話】蘋果擬加強M1 Mac遊戲操控功能　允許鍵盤和鼠標組合成控制器
Apple 歌曲 廣告 軟件 經濟 廣告 媒體 Alphabet iPhone 串流

下一篇文章

【蘇伊士運河大塞船】擱淺點成Google 5星地標　Google Search彩蛋慶祝脫困
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

蘋果發布iOS 14.2.2及iPadOS 14.2.2系統更新　修補系統安全漏洞　
蘋果發布iOS 14.2.2及iPadOS 14.2.2系統更新　修補系統安全漏洞　
【Android彈App災難】Android遇彈App死機點解決？簡單一招恢復正常
【Android彈App災難】Android遇彈App死機點解決？簡單一招恢復正常
首屆RoboMaster香港站比賽吸本地50間學校參與　優勝隊伍名單出爐
首屆RoboMaster香港站比賽吸本地50間學校參與　優勝隊伍名單出爐
【太空任務】SpaceX「星艦」四度試飛　再次著陸失敗炸成碎片（有片）
【太空任務】SpaceX「星艦」四度試飛　再次著陸失敗炸成碎片（有片）
【擊敗蘋果】三星Galaxy S21系列全球熱賣　成功超越蘋果銷量排名首位
【擊敗蘋果】三星Galaxy S21系列全球熱賣　成功超越蘋果銷量排名首位
【小米新Logo】小米Logo設計費近240萬元？歷時三年方變圓　網民熱論：找不同
【小米新Logo】小米Logo設計費近240萬元？歷時三年方變圓　網民熱論：找不同