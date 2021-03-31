蘋果注資音樂發行平台UnitedMasters　推動獨立音樂

▲ 蘋果聯同Andreessen Horowitz與Alphabet，向音樂發行平台UnitedMasters注資5,000萬美元（約3.8億港元），推動獨立音樂。

蘋果（Apple）繼早前宣布將預支3.5億版稅助獨立音樂藝人紓困，今（31日）再宣布聯同Andreessen Horowitz與Alphabet，向音樂發行平台UnitedMasters注資5,000萬美元（約3.8億港元），加強平台普及化，為獨立音樂帶來更多商業機遇。

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讓獨立音樂人可全權擁有作品的版權的UnitedMasters宣布，獲蘋果領投B輪融資。蘋果互聯網軟件及服務高級副總裁Eddy Cue指，獨立音樂人在推動音樂產業的持續增長和成功發揮著重要作用，因此將會與UnitedMasters共同推動他們發展事業。

UnitedMasters主要助音樂創作人透過iPhone或Android裝置，將音樂作品發佈到主流串流媒體，創作者也可透過平台即時查看歌曲串流資訊、掌握粉絲群的各項數據分析及記錄收入。 而目前UnitedMasters平台已經有超過100萬位音樂人合作夥伴。

UnitedMasters創辦人Steve Stoute表示，科技改變了消費者聽音樂的方法，而現在是時候透過科技改變音樂人的經濟狀況。該企盼能降低發行音樂的門檻，令所有希望保留其創作歌曲版權的獨立音樂人，可與歌迷直接互動，並透過廣告方式，賺取比傳統音樂創作模式更多的收入。

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責任編輯：曾曉汶