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【東張西望】裝修工程爛尾 詐騙手法層出不窮 8苦主被騙近百萬

理財智慧 21:17 2021/04/01

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《東張西望》在3月訪問了一位女事主，她透過裝修平台與一名姓謝的裝修判頭配對，但工程延至半年，最後爛尾收場。節目播出後，有八位苦主聯絡節目組，揭發這名姓謝的判頭騙了不少人，包括：業主、設計師、冷氣工程公司等，有業主被工程拖延至三年，直至現在仍沒完工。而被謝先生拖欠的數目接近100萬，當中有四名苦主還收到謝先生的「空頭支票」。

 

按圖了解更多，受害者之一黃小姐經歷：

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謝先生在2018年為黃小姐裝修村屋，原本完工日期是三個月後，結果拖延至三年，損失數十萬。

從受訪者圖片所見，裝修雖完成了六、七成，但仍有錯漏。包括：露台兩邊的門關不上，導致傢俱浸水發霉。最嚴重的是，延遲更改水箱工程手續，令業主不但交了超過$8000罰款，還要另找師傅處理。

為了方便擺放工具，謝先生全放在樓下，令業主難以出租地鋪。有見及此，他承諾先交幾個月租金，於是寫了一張面值55200元的支票，但支票無法兌現。隨後，一直無法聯絡謝先生。

 

按圖了解更多，受害者之一吳先生經歷：

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從事設計的吳先生表示，在2017年他與謝先生以「分帳形式」合作，合作過六個工程，不僅全都有問題，其中一個工程更連累到吳先生要賣房才擺平。

有一日，公司突然收到律師信，經調查後發現他在六月與業主簽了幾份協議書，並承諾工程延期將補償租金，但四月以後，沒有人去做裝修。隨後，謝先生以「公司不發工資，所有工程無法繼續。」，再向業主索取另一筆款項。

最後，吳先生與客戶商討不循法律途徑追究，但要賠償多個月租金，一個月租金為53000元，光這筆款項已令公司蒙受差不多100萬的損失。

 

按圖了解更多，受害者之一劉先生經歷：

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負責冷氣工程的劉先生指，謝先生透過廣告認識了他公司。由於謝先生表現急切，所以他連初頭的訂金都沒有收，便幫謝先生安裝了兩部分體式冷氣機。當結帳時謝先生不斷拖延，甚至故技重施寫了一張無法兌現的支票給劉先生。

按圖了解更多受害人經歷：

 

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至於李太和劉太兩人均面對裝修「爛尾」局面，去年6月陳太用了46萬裝修，直到去年11月謝先生單方面向業主表示：「經雙方同意之下，不再處理工程，並要求業主自行收尾。」然而，謝先生現在仍欠業主共129000元，包括：租金、延期賠償，以及未完成的工程。 

另一受害者李太去年花14萬多，替父母的家裏裝修廁所和廚房。本來去年八月動工，九月完工，直到年底仍沒完成。李太要求終止有關工程，並要求賠償的時候，他三期都沒有還錢。 

 

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責任編輯：陳頌潔

設計師 工程 設計 村屋 東張西望

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