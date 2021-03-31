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【樓市現象】買家錯失和富中心3房唔甘心 即追價70萬購另一同類單位

股樓投資 18:57 2021/03/31

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復活節長假期將至，今年港人仍未能外遊，相信將會有不少人趁假期外出睇樓，樓市將更暢旺。部份買家怕未來樓價更高，不惜追價入市，日前市場錄得買家追價70萬入市的個案。

【網民熱話】文職仔返工壓力大感抑鬱 想轉行做步兵 網民：水尾先去做步兵，詳見【下一頁

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中原地產區域營業董事林龍南透露，和富中心3月連錄得2宗3房套園海景優質戶成交，十分罕見。其中一成交位於和富中心15座高層B室，單位實用面積1,073平方呎，3房套間隔，坐享園景及海景。單位最近可供睇樓，即獲2組客出價競爭，業主最終以2,050萬元將單位易手，折合平均實用呎價19,105元。

【樓市現象】東涌區樓價千萬以下放盤大把選擇 本月交投爆旺 連續5個月交投破百，詳見【下一頁

林龍南指，買家屬於屋苑分支家庭，早前錯失另一同類單位，最終追價70萬元入市。

原業主於1984年6月以95.9萬元買入單位，持貨37年，帳面獲利1954.1萬元，單位升值超過20倍。

【筍盤推介】 港島區細價上車盤位於名校網 30萬靚裝2房 一落樓就到港鐵站，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

樓價 上車盤 放盤 和富中心

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