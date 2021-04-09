  • 20°C
香港時間 : 2021409日 (五) 11:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【浸大中醫@iM網欄】保護靈魂之窗！耳穴壓貼改善學童近視

名人薈萃 10:26 2021/04/09

分享：

 

在疫情影響下，我們的生活模式受到很大程度的改變，大家都在努力適應這 「新常態」。許多成年人從原來的辦公室上班改為在家工作，孩子們要適應網上學習，戶外活動也受到限制。在這種生活模式下，臨床上可見頸肩、腰腿痛症的求診者增多了；另外家長們也開始擔心長時間使用電子屏幕學習對學童視力的影響。

 

古代醫籍以「視近清晰、視遠模糊」形容「近視」。明代王肯堂《證治准繩‧七竅門》稱之為「近覷」。中醫認為肝開竅於目；心主血脈，主神明。隋朝巢元方在《諸病源侯論》道：目不能遠視乃「勞傷臟腑，肝氣不足」所致。元代王好古認為：「不能遠視，責其無火，法當補心」。 綜合而言，近視的病機與臟腑功能失調和經絡氣血阻滯有關。

 

耳穴壓貼是利用王不留行子 (或磁珠) 壓貼在耳殼特定的穴位上，學童和家長可每天數次進行按壓，刺激耳穴，起到益氣明目、調補臟腑、提高視力等作用。由於操作安全無痛，耳穴壓貼較容易被學童接受；加上貼穴維持時間長 (一般每次貼穴後可維持3-5天)，讓每次貼穴後有較長的治療效應。常用耳穴包括：目1目2、內分泌神門、肝、腎等。

 

日常生活中也可鼓勵學童使用清潔的雙手多作眼部穴位按摩。做法是：手握空拳，以食指和拇指形成一小圈，輕印在閉目的眼眶上，微微打圈 (需注意：是按壓眼眶並非眼球，即骨性部位，眼球為精細而脆弱的器官，不宜大力按壓﹗)。另外也可用指頭在眼部周圍的太陽、攢竹、絲竹空、承泣穴；手部的合谷穴；腳上的太衝穴點按，增加眼部經絡氣血運行，舒緩眼睛疲勞。

 

中醫文獻報導：耳穴貼壓治療近視的療效受多方面的影響。年齡越小、病程越短、近視程度越輕、患者配合度越高其療效、有效率越高。眼睛是靈魂之窗，無論是成年人或是孩童也要好好保護愛惜哦﹗

 

(以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。)

 

作者_浸大中醫簡介：

簡介：浸大中醫為香港浸會大學中醫藥臨床教學和科研基地。在為廣大市民提供優質的中醫醫療服務的同時，也會通過多種形式向公眾推廣中醫藥知識。

更多浸大中醫的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 香港浸會大學中醫藥學院臨床部中醫臨床助理教授 鍾秋艷博士

欄名 : 浸大中醫

最新專欄文章 更多

【浸大中醫@iM網欄】阻礙胎兒發育的「沉默殺手」 淺談中醫如何防治妊娠甲狀腺疾病
2021/04/02
【浸大中醫@iM網欄】阻礙胎兒發育的「沉默殺手」 淺談中醫如何防治妊娠甲狀腺疾病
【浸大中醫@iM網欄】高齡不孕症的中醫藥治療方法與特色
2021/02/26
【浸大中醫@iM網欄】高齡不孕症的中醫藥治療方法與特色
【浸大中醫@iM網欄】手腕不能承受的壓力──「腕管綜合症」
2021/02/19
【浸大中醫@iM網欄】手腕不能承受的壓力──「腕管綜合症」
【浸大中醫@iM網欄】「過勞肥」的病因與中醫藥防治
2021/02/12
【浸大中醫@iM網欄】「過勞肥」的病因與中醫藥防治
【浸大中醫@iM網欄】更年期日日瞓唔好？
2021/01/29
【浸大中醫@iM網欄】更年期日日瞓唔好？
疫情 治療 香港 近視 香港浸會大學 中醫師 網上學習 中醫 在家工作 痛症

上一篇文章

【券商點睇】市場埋首於舊經濟股中尋寶 內險股是漏網之魚？

下一篇文章

【內銀點評】內銀股業績勝預期 　一文看清建行 工行 中行 農行　大行最新評級及目標價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【職場熱話】同事月薪2至3萬 午餐每日豪花100元 感大惑不解　網民：只看職位來判斷太膚淺
【職場熱話】同事月薪2至3萬 午餐每日豪花100元 感大惑不解　網民：只看職位來判斷太膚淺
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
【網民熱話】丈夫一家要求用自己錢買樓唔落名　更威脅唔買就離婚　網民：妳不覺得自己是台提款機嗎？
【網民熱話】丈夫一家要求用自己錢買樓唔落名　更威脅唔買就離婚　網民：妳不覺得自己是台提款機嗎？
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇