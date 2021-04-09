【浸大中醫@iM網欄】保護靈魂之窗！耳穴壓貼改善學童近視

在疫情影響下，我們的生活模式受到很大程度的改變，大家都在努力適應這 「新常態」。許多成年人從原來的辦公室上班改為在家工作，孩子們要適應網上學習，戶外活動也受到限制。在這種生活模式下，臨床上可見頸肩、腰腿痛症的求診者增多了；另外家長們也開始擔心長時間使用電子屏幕學習對學童視力的影響。

古代醫籍以「視近清晰、視遠模糊」形容「近視」。明代 王肯堂 《證治准繩‧七竅門》稱之為「近覷」。中醫認為肝開竅於目；心主血脈，主神明。隋朝 巢元方 在《諸病源侯論》道：目不能遠視乃「勞傷臟腑，肝氣不足」所致。元代 王好古 認為：「不能遠視，責其無火，法當補心」。 綜合而言，近視的病機與臟腑功能失調和經絡氣血阻滯有關。

耳穴壓貼是利用王不留行子 (或磁珠) 壓貼在耳殼特定的穴位上，學童和家長可每天數次進行按壓，刺激耳穴，起到益氣明目、調補臟腑、提高視力等作用。由於操作安全無痛，耳穴壓貼較容易被學童接受；加上貼穴維持時間長 (一般每次貼穴後可維持3-5天)，讓每次貼穴後有較長的治療效應。常用耳穴包括：眼、目1、目2、內分泌、神門、肝、腎等。

日常生活中也可鼓勵學童使用清潔的雙手多作眼部穴位按摩。做法是：手握空拳，以食指和拇指形成一小圈，輕印在閉目的眼眶上，微微打圈 (需注意：是按壓眼眶並非眼球，即骨性部位，眼球為精細而脆弱的器官，不宜大力按壓﹗)。另外也可用指頭在眼部周圍的太陽、攢竹、絲竹空、承泣穴；手部的合谷穴；腳上的太衝穴點按，增加眼部經絡氣血運行，舒緩眼睛疲勞。

中醫文獻報導：耳穴貼壓治療近視的療效受多方面的影響。年齡越小、病程越短、近視程度越輕、患者配合度越高其療效、有效率越高。眼睛是靈魂之窗，無論是成年人或是孩童也要好好保護愛惜哦﹗

(以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。)

作者_浸大中醫簡介： 簡介：浸大中醫為香港浸會大學中醫藥臨床教學和科研基地。在為廣大市民提供優質的中醫醫療服務的同時，也會通過多種形式向公眾推廣中醫藥知識。

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